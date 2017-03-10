Маршрут автобуса № 269 изменится с 13 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Маршрут автобуса №269, следующего от станции метро "Каширская" до остановочного пункта 6-я Радиальная улица, изменится с 13 марта. Теперь автобусы начнут заезжать на станцию метро "Царицыно", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Автобусы будут следовать с заездом к станции метро "Царицыно" в обоих направлениях по улицам Товарищеская, Луганская и Каспийская.

Одновременно по рабочим дням организуется маршрут автобуса №269к Ереванская улица – метро "Царицыно" – 6-я Радиальная улица. От улицы 6-я Радиальная автобусы будут следовать по трассе маршрута №269 до улицы Каспийская, далее через станцию метро "Царицыно" со всеми остановками до конечной остановки "Ереванская улица".

Режим работы автобусов: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.