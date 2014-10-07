Про транспорт: Евгений Михайлов подведет итоги года работы в "Мосгортрансе"

Фото: m24.ru

7 октября Евгений Михайлов проведет пресс-конференцию. Он подведет итоги года работы в должности руководителя Мосгортранса. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет M24.ru.

Михайлов расскажет о последних изменениях столичного транспорта и новых проектах в области обслуживания москвичей, а также о перспективах развития автобусного, троллейбусного и трамвайного сообщения в городе.

Когда : 7 октября в 12.00

Кто : руководитель "Мосгортранса" Евгений Михайлов

О чем : о том, как изменился транспорт за год

Кому смотреть : всем желающим



Начало трансляции - в 12.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.