Про транспорт: Евгений Михайлов подведет итоги года работы в "Мосгортрансе"

Фото: m24.ru
7 октября Евгений Михайлов проведет пресс-конференцию. Он подведет итоги года работы в должности руководителя Мосгортранса. Онлайн-трансляцию мероприятия проведет M24.ru.
Михайлов расскажет о последних изменениях столичного транспорта и новых проектах в области обслуживания москвичей, а также о перспективах развития автобусного, троллейбусного и трамвайного сообщения в городе.
- Когда: 7 октября в 12.00
- Кто: руководитель "Мосгортранса" Евгений Михайлов
- О чем: о том, как изменился транспорт за год
- Кому смотреть: всем желающим
Начало трансляции - в 12.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.