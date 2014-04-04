Еженедельно в Москве ремонтируют около 500 остановок

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С начала года Мосгортранс ремонтировал около 500 остановочных павильонов в неделю. Кроме того, порядка 170 тысяч раз производилось санитарно-техническое обслуживание остановок.

Как сообщает пресс-служба Мосгортранса, основными видами загрязнений, помимо дорожной грязи, являются посторонние надписи и несанкционированные объявления.





Отмечается, что сотрудники Мосгортранса следят за внешним видом остановок и регулярно очищают павильоны от следов клея и других загрязнений.

Напомним, что столичные власти хотят разгрузить дороги и пересадить москвичей на общественный транспорт. Для этого проводится работа по улучшению комфорта и качества обслуживания пассажиров. Так, для наземного транспорта были сделаны выделенные полосы, запущены новые низкопольные автобусы и троллейбусы, а также установлены информационные табло, отслеживающие передвижение транспорта.