Пять автобусных остановок переименуют в столице

Сразу пять автобусных остановок в Москве сменят свое название. По-новому будут называться остановки в Щербинке, Капотне, Зюзине и Ивановском, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Остановка автобусов № 462, 864 и 1004 на Симферопольском шоссе с 6 февраля начнет называться "Симферопольское шоссе, 20" вместо "Цветмета". С этого же дня переименуют остановку на маршруте автобусов № 54, 95, 655, 655к, 854 и С9 по 1-му Капотнинскому проезду. Вместо "5-го микрорайона Капотни" она получит название "5-й квартал Капотни".

Одновременно с этим изменятся названия остановок для автобусов № 168, 273, 218 и 218к. Остановочные пункты "Болотниковская улица, 31" и "Одесская улица, 17" переименуют в "МФЦ Зюзино".

С 7 февраля название сменит остановка "Ивановский мост" на маршрутах автобусов № 20, 133, 237 и 833 на улице Сталеваров. Она будет называться "Ивановское кладбище".

