Сегодня в СМИ: скидка на плацкарт и новые выплаты автомобилистам

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В московских судах остается меньше нерассмотренных дел

В столичных судах выросло число рассмотренных уголовных дел и уменьшился остаток нерассмотренных, пишет "Коммерсантъ".

По мнению главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, ускорению судопроизводства и повышению качества работы поспособствует система электронного правосудия - аудио- и видеопротоколирование судебных заседаний, прямая связь Мосгорсуда с районными судами, электронные архивы, и протоколы.

Доходы столичных гостиниц упали на 12%

Доходность московских люксовых гостиниц упала на 12% - владельцы не стали снижать стоимость проживания и в результате лишились некоторого количества посетителей, пишет "Коммерсантъ".

При этом стоимость проживания в столичных среднего класса отелях по сравнению с 2013 годом снизилась на 2,5-7% в зависимости от ценового сегмента.

Суд обязал страховщиков компенсировать утрату товарной стоимости авто после ДТП

Верховный суд обязал страховые компании возмещать автовладельцам убытки от потери товарной стоимости машины, пишет "Коммерсантъ".

Речь идет о восстановленных после ДТП автомобилях – их стоимость уменьшается из-за снижения прочности деталей и узлов.

Билет в плацкарт подешевеет на 40%

Билеты на верхние боковые места в плацкарте подешевеют на 40%, сообщает "Российская газета".

Купить билеты со скидкой можно будет на поезда, которые идут из Москвы в Волгоград, Пензу и Чебоксары. Нижние боковые места также подешевеют, но на 20%.

Игорную зону "Азов-сити" закроют

Одна из двух действующих в России игорных зон – "Азов-сити" – будет закрыта, пишет газета "Ведомости".

Из-за этого государству придется вернуть инвесторам около 10 миллиардов рублей. Добавим, что кроме "Азов-сити" в России работает еще одна игорная зона — "Сибирская монета" на Алтае.