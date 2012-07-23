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23 июля 2012, 11:03

Мосгорсуд оправдал чиновника-коррупционера

Мосгорсуд коррупция ЖКХ суды

Мосгорсуд огласил оправдательный приговор бывшему замглавы департамента ЖКХ и благоустройства столицы Сергею Демину. Ранее присяжные признали его невиновным в получении 40,5 миллионов рублей «откатов» за установку общественных туалетов.

Также судья признала за Деминым право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного необоснованным уголовным преследованием, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, руководитель государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Сергей Демин совместно с руководителем «Дирекции заказчика по сантехническим работам «Сантехработ» Сергеем Федосовым с января по октябрь 2010 года получал от подрядных организаций, занимающихся обслуживанием общественных туалетов, «откаты» за подписание актов выполненных работ по госконтрактам.

Сумма взятки была фиксированной – 500 тысяч рублей с каждого контракта.

Демин был задержан сотрудниками ФСБ в октябре 2010 года в своем служебном кабинете во время получения взятки от Федосова, работающего на следствие.

Демин на оглашение приговора не явился. У обвинения есть возможность оспорить приговор в Верховном суде РФ в течение 10 дней.

Уголовное дело в отношении Федосова было выделено в отдельное производство. Приговором суда от 18 апреля 2012 года ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права занимать руководящие должности.

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