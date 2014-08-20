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Происшествия

20 августа 2014, 15:32

В Мосгорсуд теперь вызывают с помощью SMS

Мосгорсуд суды связь SMS рассылки

Фото: M24.ru

В Московском городском суде запущена автоматизированная система извещения граждан о судебных заседаниях с помощью SMS-сообщения. О новшестве сообщила 20 августа пресс-служба Мосгорсуда.

Новая форма извещений станет альтернативой существующим способам донести до участников судебного процесса информацию о дате, времени и месте проведения заседания.

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Раньше истца, ответчика, свидетелей и экспертов вызывали в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, повестками, телефонными звонками или телеграммами. Также законодательство допускает вызов в суд с помощью факса и иных средств связи. Главное условие: возможность зафиксировать информацию о содержании извещения и о том, что адресат его получил.

Теперь участники судопроизводства смогут получать сообщения о судебном заседании на свои мобильные телефоны. Однако сначала они должны дать свое согласие на рассылку, оставив расписку с указанием номера телефона. Также в расписке нужно подтвердить, что услуга приема SMS с коротких номеров и буквенных адресов на указанном номере не заблокирована.

SMS-уведомление является приоритетным способом информирования граждан, давших письменное согласие на рассылку. Но если требуется переслать участнику судебного заседания какие-либо материалы, суд по-прежнему извещает его судебной повесткой, к которой прилагается комплект документов.

SMS-оповещения

SMS-уведомления все чаще используются в деятельности государственных учреждений столицы. Как уже писало m24.ru, с 1 августа жители столицы могут получать на свои мобильники сообщения о готовности паспорта и разрешениях на парковку. Также с помощью SMS-сообщений горожан пригласят на выборы в Мосгордуму 14 сентября. Москвичам телефонный сервис нравится: опрос, проведенный недавно в приложении "Активный гражданин", показал, что большинство граждан хотели бы получать на мобильные телефоны напоминания о необходимости заплатить за жилищно-коммунальные услуги.

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