В Мосгорсуд теперь вызывают с помощью SMS

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В Московском городском суде запущена автоматизированная система извещения граждан о судебных заседаниях с помощью SMS-сообщения. О новшестве сообщила 20 августа пресс-служба Мосгорсуда.

Новая форма извещений станет альтернативой существующим способам донести до участников судебного процесса информацию о дате, времени и месте проведения заседания.

Раньше истца, ответчика, свидетелей и экспертов вызывали в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, повестками, телефонными звонками или телеграммами. Также законодательство допускает вызов в суд с помощью факса и иных средств связи. Главное условие: возможность зафиксировать информацию о содержании извещения и о том, что адресат его получил.

Теперь участники судопроизводства смогут получать сообщения о судебном заседании на свои мобильные телефоны. Однако сначала они должны дать свое согласие на рассылку, оставив расписку с указанием номера телефона. Также в расписке нужно подтвердить, что услуга приема SMS с коротких номеров и буквенных адресов на указанном номере не заблокирована.

SMS-уведомление является приоритетным способом информирования граждан, давших письменное согласие на рассылку. Но если требуется переслать участнику судебного заседания какие-либо материалы, суд по-прежнему извещает его судебной повесткой, к которой прилагается комплект документов.