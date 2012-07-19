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Культура

19 июля 2012, 10:01

"Коммерсантъ": четверг, 19 июля 2012 года

Мосгорсуд Большой театр мошенничество выставки взяточничество чиновники Совет Федерации Дмитрий Бальтерманц Коммерсантъ свежая пресса

Делу о захвате недвижимости дали подвигаться

Возобновлено расследование мошенничества со складским комплексом в Москве

Как стало известно "Ъ", столичные полицейские следователи вновь начали расследование дела, связанного с захватом имущества бизнесмена Николая Захарова. Предприниматель лишился недвижимости в центре Москвы. После этого, как уверен бизнесмен, находящийся сейчас под арестом Максим Каганский заблокировал расследование этого преступления, используя свои связи в руководстве ГСУ ГУ МВД по Москве.

Владислав Трифонов, "Коммерсантъ"

Сенаторы не прислушались к президентскому совету

Совет федерации одобрил все резонансные законы

Вчера Совет федерации (СФ) утвердил законы о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций (НКО) с зарубежным финансированием, о возвращении статьи "Клевета" в Уголовный кодекс и о создании черного списка сайтов. К просьбе главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова отложить утверждение этих законов полпред президента в СФ Александр Котенков призвал относиться как к его "личному мнению".

Наталья Корченкова, "Коммерсантъ"

Суды распускают прокуроров

Фигуранту игорного скандала изменена мера пресечения

Мосгорсуд смягчил меру пресечения экс-прокурору Серпухова Олегу Базыляну, фигуранту громкого уголовного дела о поддержке правоохранителями подпольных игорных залов в Мособласти: заключение под стражу ему заменили домашним арестом. Ранее из-под стражи были освобождены два его коллеги, и вскоре может выйти последний из прокуроров — Роман Нищеменко из подмосковного Пушкино.

Сергей Машкин, "Коммерсантъ"

Присяжные не увидели худого в туалетной схеме

Оправдан обвиняемый по делу о взятках

Присяжные Мосгорсуда полностью оправдали экс-заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Сергея Демина, обвиняемого в пособничестве в вымогательстве взяток на 13,5 миллиона рублей. Прокуратура собирается обжаловать приговор по этому делу.

Николай Сергеев, "Коммерсантъ"

Неуловимый льститель

Ретроспектива Дмитрия Бальтерманца в Мультимедиа Арт Музее

Бессменный фоторедактор "Огонька" с 1965 по 1990 год, математик по образованию и хамелеон по творческому почерку Дмитрий Бальтерманц оставил после себя наследие столь разнообразное, что уже от небольшой ретроспективы рябит в глазах. Отделить существенное от наносного в работах приближенного к генсекам репортера попытался автор "Ъ".

Валентин Дьяконов, "Коммерсантъ"

Балеты ставят на широкую ногу

Большой театр обнародовал репертуарные планы

В Большом прошла пресс-конференция, на которой руководители театра Анатолий Иксанов, Василий Синайский и Сергей Филин рассказали о планах на сезон 2012/13 года. Автор "Ъ" ошеломлена их количеством и качеством.

Татьяна Кузнецова, "Коммерсантъ"

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