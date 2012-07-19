"Коммерсантъ": четверг, 19 июля 2012 года

Делу о захвате недвижимости дали подвигаться
Возобновлено расследование мошенничества со складским комплексом в Москве
Как стало известно "Ъ", столичные полицейские следователи вновь начали расследование дела, связанного с захватом имущества бизнесмена Николая Захарова. Предприниматель лишился недвижимости в центре Москвы. После этого, как уверен бизнесмен, находящийся сейчас под арестом Максим Каганский заблокировал расследование этого преступления, используя свои связи в руководстве ГСУ ГУ МВД по Москве.
Владислав Трифонов, "Коммерсантъ"
Сенаторы не прислушались к президентскому совету
Совет федерации одобрил все резонансные законы
Вчера Совет федерации (СФ) утвердил законы о статусе иностранного агента для некоммерческих организаций (НКО) с зарубежным финансированием, о возвращении статьи "Клевета" в Уголовный кодекс и о создании черного списка сайтов. К просьбе главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова отложить утверждение этих законов полпред президента в СФ Александр Котенков призвал относиться как к его "личному мнению".
Наталья Корченкова, "Коммерсантъ"
Суды распускают прокуроров
Фигуранту игорного скандала изменена мера пресечения
Мосгорсуд смягчил меру пресечения экс-прокурору Серпухова Олегу Базыляну, фигуранту громкого уголовного дела о поддержке правоохранителями подпольных игорных залов в Мособласти: заключение под стражу ему заменили домашним арестом. Ранее из-под стражи были освобождены два его коллеги, и вскоре может выйти последний из прокуроров — Роман Нищеменко из подмосковного Пушкино.
Сергей Машкин, "Коммерсантъ"
Присяжные не увидели худого в туалетной схеме
Оправдан обвиняемый по делу о взятках
Присяжные Мосгорсуда полностью оправдали экс-заместителя главы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Сергея Демина, обвиняемого в пособничестве в вымогательстве взяток на 13,5 миллиона рублей. Прокуратура собирается обжаловать приговор по этому делу.
Николай Сергеев, "Коммерсантъ"
Неуловимый льститель
Ретроспектива Дмитрия Бальтерманца в Мультимедиа Арт Музее
Бессменный фоторедактор "Огонька" с 1965 по 1990 год, математик по образованию и хамелеон по творческому почерку Дмитрий Бальтерманц оставил после себя наследие столь разнообразное, что уже от небольшой ретроспективы рябит в глазах. Отделить существенное от наносного в работах приближенного к генсекам репортера попытался автор "Ъ".
Валентин Дьяконов, "Коммерсантъ"
Балеты ставят на широкую ногу
Большой театр обнародовал репертуарные планы
В Большом прошла пресс-конференция, на которой руководители театра Анатолий Иксанов, Василий Синайский и Сергей Филин рассказали о планах на сезон 2012/13 года. Автор "Ъ" ошеломлена их количеством и качеством.
Татьяна Кузнецова, "Коммерсантъ"