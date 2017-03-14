Мосгорсуд отказался освободить из-под ареста водителя красногорского стрелка Шоту Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве в убийстве трех человек, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отказал его защите в удовлетворении апелляционной жалобы, не найдя оснований для смягчения обвиняемому меры пресечения. Ранее срок его ареста продлили до 18 апреля.

ДЕЛО КРАСНОГОРСКОГО СТРЕЛКА

19 октября 2015 года предприниматель Амиран Георгадзе застрелил четырех человек . В СМИ Георгадзе прозвали "красногорским стрелком". Сначала он на рабочем месте убил первого замглавы Красногорского района Подмосковья Юрия Караулова и находившегося там главу ОАО "Красногорское предприятие электрических сетей" Георгия Котляренко. В этот же день он застрелил своего партнера по бизнесу, а затем случайного свидетеля, после чего покончил с собой.



По версии следствия, Шота Элизбарашвили возил убийцу в этот день. Сперва подозреваемый принес своему начальнику сумку с оружием в кабинет красногорского чиновника, где и произошло убийство. Затем отвез коммерсанта к месту совершения другого преступления – коттеджу в деревне Поздняково. Водитель знал, что там Георгадзе назначил встречу своему компаньону Тристану Закаидзе.

После убийства компаньона Элизбарашвили отнес сумку с оружием в машину. Затем он привез босса в деревню Тимошкино, где тот вышел из машины и присел у дороги. Случайно проезжавший мимо мужчина предложил помощь предпринимателю, а в ответ был застрелен. Только после этого Элизбарашвили убежал от своего начальника.

