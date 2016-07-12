Обвиняемому в педофилии организатору детского отдыха продлили арест

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосгорсуд продлил арест организатору детского отдыха в Подмосковье, обвиняемому в педофилии. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе суда. Арест Евгению Липатову продлили до 15 октября.

Ранее подмосковный Следственный комитет предъявил обвинение в педофилии четверым жителям Подмосковья. По версии следствия, Василий Войц, Олег Морозов, Максим Красов и Евгений Липатов организовали туристическую фирму.

Она специализировалась на организации отдыха детей в возрасте от 10 до 16 лет. По версии следствия, обвиняемые выезжали с детьми в различные регионы России и за границу, где и совершали сексуальное насилие над малолетними.

На момент предъявления обвинений двое мужчин дали признательные показания, а остальные отказались от общения со следствием.