Мосгорсуд 24 июля огласит приговор Удальцову и Развозжаеву

Леонид Развозжаев. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский городской суд назначил на 24 июля оглашение приговора Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее прокурор потребовал по восемь лет для каждого из фигурантов. Обвиняемые и их защита настаивают на своем оправдании.

По версии следствия, Удальцов и Развозжаев совместно с Константином Лебедевым и гражданином Грузии Гиви Таргамадзе организовали массовые беспорядки "в целых посягательства на основы безопасности и стабильности в обществе, дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации".

В настоящее время Удальцов находится под домашним арестом, Развозжаев содержится в СИЗО.

Напомним, в ходе митинга на Болотной площади 6 мая 2012 года произошли столкновения участников акции с полицией. В результате пострадали 29 полицейских. Более 400 демонстрантов были задержаны. По факту призывов к массовым беспорядкам и применения насилия в отношении представителя власти было возбуждено уголовное дело. В качестве свидетелей были допрошены около 1,3 тысячи граждан.

В декабре прошлого года в связи с амнистией было прекращено дело в отношении четверых фигурантов дела - Владимира Акименкова, Марии Бароновой, Леонида Ковязина и Николая Кавказского.

24 февраля Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор восьмерым фигурантам дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Александра Наумова (Духанина) получила 3 года и 3 месяца условно, остальные - от 2,5 до 4 лет колонии общего режима.

Добавим, что в апреле 2014 года по УДО на свободу вышел осужденный по "болотному делу" Константин Лебедев.