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Происшествия

06 августа 2014, 03:00

Мосгорсуд проверит законность ареста глухонемого, сбившего пенсионера

Мосгорсуд пенсионеры ДТП суды аресты Александр Прутян

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд проверит законность ареста глухонемого водителя Александра Прутяна, который сбил на своем BMW пенсионера, сделавшего ему замечание, сообщает МИА "Россия сегодня".

Обвиняемый - 33-летний житель Москвы, которого в Следственный комитет с явкой с повинной привел отец, поскольку Прутян с детства является инвалидом третьей группы. Следствие предъявило ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, что карается лишением свободы на срок до 10 лет. Отец обвиняемого сообщил суду, что у его сына диагностирована шизофрения и если его не арестуют, он сразу будет направлен на стационарное лечение.

В Бабушкинском суде вынесли решение об аресте Александра Прутяна, он будет находится под стражей как минимум до 15 сентября.

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Напомним, что инцидент произошел 14 июля в районе дома 20/2 по улице Коминтерна на северо-востоке Москвы. Пожилой водитель Nissan остановился на светофоре и, выйдя из салона, сделал замечание водителю BMW. После этого между ними произошел словесный конфликт, а когда водитель Nissan подошел к своему авто и начал открывать дверь, мужчина, находившийся за рулем BMW, умышленно сбил его и скрылся.

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