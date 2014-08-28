Расшифровка дебатов кандидатов от 39-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 39-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 39-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Виктор Сиднев ("Гражданская платформа"), Дмитрий Сысоев ("Яблоко"). Позже к выступающим присоединился Александр Ноздрин (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" – дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября. Они пройдут по мажоритарной системе, и впервые в этом созыве будет избрано 45 депутатов – это больше, чем было раньше.

Представляю сегодня наших кандидатов, их мало, так что, господа, вам спасибо, что пришли, не все оказались такими дисциплинированными, как вы.

Итак, №1 – Виктор Сиднев. Виктор, здравствуйте.

Виктор Сиднев: Доброе утро.

Ведущий: И не №2, а №5, так получается по жеребьевке, Дмитрий Сысоев. Дмитрий, здравствуйте.

Дмитрий Сысоев: Спасибо, здравствуйте.

Избирательный округ № 39 Районы: Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк Кандидаты: Лябихов Роман Михайлович

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ООО "УК" Лидер Групп". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Московченко Николай Михайлович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ноздрин Александр Дмитриевич

Родился в 1991 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Палеев Антон Рафаэльевич

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сиднев Виктор Владимирович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр инновационного развития". Занимает должность заместителя руководителя управления деятельности объектов специализированной инфраструктуры. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская платформа".

Сысоев Дмитрий Ростиславович

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ООО "Особая книга". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".



Ведущий: Итак, кандидаты по 39-му избирательному округу, он включает в себя районы Внуково, Ново-Переделкино, поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Ново-Федоровское, Первомайское и Троицк. Вроде все перечислил, ничего не забыл.

Итак, по механике наших дебатов сейчас у вас будет у каждого по две минуты на вступительное слово, вы можете себя представить, пункты своей программы, такая самопрезентация.

Начинаем с вас, прошу. Итак, Виктор Сиднев, ровно две минуты. Прошу.

Виктор Сиднев: Доброе утро, уважаемые москвичи. Меня зовут Виктор Сиднев, я проживаю в городе Троицке. Кандидат по 39-му избирательному округу. Мое выдвижение на этих выборах поддержали более 5000 москвичей, поставив свои подписи на моих подписных листах. Я единственный из кандидатов по 39-му округу, кто собрал достаточное количество подписей для регистрации.

В 2003 и в 2011 годах на прямых выборах жители города Троицка дважды избирали меня мэром Троицка. В 2011 году мы стали частью Москвы, и это первые выборы в Мосгордуму, в которых участвует Новая Москва.

Под Новой Москвой я понимаю не только те территории, которые были присоединены в июле 2012 года, но и те территории, которые формально давно являются Москвой, но имеют те же проблемы, которые имеет и Новая Москва. Это территории ближнего Замкадья и Ново-Переделкино, и Внуково, и другие территории, которые мы называем сегодня Новой Москвой. Я знаю проблемы Новой Москвы, потому что живу здесь 40 лет, и знаю, как их решать.

Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Осталось у вас еще время, но я думаю, что вы его сможете еще использовать, потому что его предостаточно, так как у нас только два кандидата.

Итак, Виктор Сиднев, это было приветственное слово. Теперь мы идем дальше, и Дмитрий Сысоев – прошу, также есть у вас две минуты, используйте.

Дмитрий Сысоев: Дорогие соседи, я, Дмитрий Сысоев, баллотируюсь от самой "зеленой" партии – "Яблока", партии, которая хочет видеть Москву зеленой, а не красной от пробок, партии зеленой во всех смыслах. Партии, которой есть чем отчитаться перед москвичами.

Я окончил МАИ и МГУ, прошел переподготовку в МРА. Работал в оборонном комплексе, работал в финхоз-управлении мэрии Москвы, я занимался как разработкой систем наведения ракет, так и автоматизацией делопроизводства. Уже более 10 лет я являюсь директором собственного издательства научной литературы.

Я – новосел Пыхтина и на себе испытываю все прелести дискриминации жителей Новой Москвы. Именно откровенно издевательское отношение сподвигло меня на выдвижение вашим депутатом. Я считаю, что все законы Москвы со льготами должны быть, безусловно, распространены и на жителей Новой Москвы.

Выбор есть: власть под контроль граждан; тарифы ЖКХ такие же должны быть, как и во всей Москве; безусловно, места в садиках, места в школах должны распределяться на месте, и жители Новой Москвы должны получать к ним такой доступ, как и вся Москва.

Ведущий: Спасибо. Тоже осталось у вас время. Также его используйте сейчас, во время раунда вопросов и ответов, будете друг с другом дебатировать, исключительно только вдвоем.

Итак, 30 секунд сейчас есть, Виктор, у вас на вопрос, и, Дмитрий, у вас минута ровно будет на ответ. И так несколько раз. Прошу.

Виктор Сиднев: Дмитрий, мы с вами живем в Новой Москве. Я дважды избирался мэром Троицка, поэтому сегодня иду в депутаты, но совсем недавно произошла странная история: в июне на праймериз в нашем округе победил председатель совета депутатов от Ново-Переделкина Эрнест Макаренко, однако вместо него "Единая Россия" выдвинула другого кандидата, который проиграл дебаты в своем округе. Как вы думаете, почему?

Дмитрий Сысоев: Это известно. Партия "Яблоко" еще при подготовке этих выборов, так называемых праймериз, недовыборы, высказалась категорически против проведения подобной профанации. И партия "Яблоко" не участвовала и не участвует в профанациях и обманах избирателей.

Ведущий: Вам достаточно такого ответа?

Виктор Сиднев: Спасибо.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 39-го округа

Ведущий: Хорошо. Дмитрий, теперь вы задаете вопрос .в обратном порядке идем, Виктору. Прошу.

Дмитрий Сысоев: Виктор, вы только что упомянули, вы – житель Троицка и достаточно далеко от Ново-Переделкина, и в частности от Пыхтина, конечно, моего любимого, но, тем не менее, вы сейчас упомянули Ново-Переделкино, соответственно, какую помощь, как бывший мэр, как человек, который был во власти достаточно долгое время, вы могли бы оказать в разрешении конфликта на улицах Чоботы и Новые Сады, где 33 гектара московской земли отданы непонятно кому?

Виктор Сиднев: Если я правильно понимаю, то это как раз та история, когда территория, о которой вы говорите, находится в Новой Москве, а Ново-Переделкино – это Старая Москва. То есть это, насколько я знаю, территория Ленинского района, и эти решения, конечно, принимались не Москвой по застройке этой.

Поэтому действительно есть большая проблема во всей Новой Москве, и могу сказать, что похожая история, например, происходит с Ульяновским лесопарком, когда это впрямую затрагивает интересы жителей Ново-Переделкина, но вопрос, который решается в другом даже административном округе: это относится не к Западному округу, как относится Ново-Переделкино, а относится к ТиНАО.

Я считаю, что в таких вопросах, во-первых, сейчас появились возможности для их решения, потому что теперь это все Москва; во-вторых, здесь надо обязательно, как раз это наша с вами задача, для того депутата, который изберется, налаживать взаимодействие между двумя администрациями, я имею в виду администрацию ТиНАО и администрацию Ново-Переделкина, чтобы мы действовали в интересах всех избирателей нашего округа.

Ведущий: Спасибо. Мне сейчас подсказывают, что к нам приближается еще один кандидат, но пока он не зашел в студию, у нас еще один, второй круг сейчас пройдет, также вопросов и ответов. Идем в том же порядке. Виктор, прошу, теперь от вас вопрос для Дмитрия.

Виктор Сиднев: Уважаемый Дмитрий, как вы считаете, какие ключевые проблемы Новой Москвы? Я использую именно этот термин, потому что мне очень не нравится термин "присоединенные территории". Я иногда себя чувствую, знаете, таким мексиканским индейцем во времена конкисты, когда нас собирается кто-то освоить. Так вот, не в терминах "освоение новых территорий", а в терминах "решение ключевых проблем для жителей Новой Москвы", как вы считаете, что надо делать в первую очередь?

Дмитрий Сысоев: В первую очередь, самая первая задача, которую я еще год назад озвучивал, так сказать, организовывая совещания в префектуре ТиНАО, первый и главный вопрос – это вопрос кадастрового учета, кадастрового безобразия, собственности земли и территорий. Это самый главный вопрос, на котором зиждется все остальное.

Ведущий: Достаточно? Спасибо. Теперь, прошу, задавайте вопрос в обратном порядке. Давайте сначала сделаем так: я представлю нашего кандидата, который пришел, это Александр Ноздрин. Александр, прошу, проходите, вставайте, есть стоечка с вашим именем, пожалуйста. Здравствуйте. Мы сейчас к вам вернемся, у вас будет время на приветственное слово, буквально через пару минут. Прошу.

Виктор Сиднев: Также вы упомянули сейчас мою территорию, близлежащую, что вы можете сказать о проблеме, которая сейчас развивалась, достаточно тоже большой конфликт, и "Яблоко" подало петицию Собянину буквально вчера, по поводу саботажа газификации Толстопальцева.

Дмитрий Сысоев: Я не знаю, что вы имеете в виду под саботажем газификации Толстопальцева. Что вы называете саботажем?

Виктор Сиднев: То, что давно принятое постановление о газификации этого населенного пункта откровенно саботируется и не выполняется.

Ведущий: Но работа не идет.

Дмитрий Сысоев: Да, но это просто опять тот же самый вопрос, о котором я уже сегодня говорил, что, к сожалению, многие проблемы Новой Москвы связаны с тем, что мы перешли из одной юрисдикции в другую: мы перешли из Московской области в Москву. Причем оказалось так, что, скажем, многие центры оказания социальных услуг, а они были в районных центрах, а Новая Москва состоит из частей трех районов – Ленинского, Подольского и Наро-Фоминского, и все эти районные центры оказались за пределами Новой Москвы – Подольск, Наро-Фоминск и Видное – не вошли в Новую Москву. И в результате даже потерялись и центры принятия решений. И такие многие вещи остановились не по чьему-то злому умыслу. Как говорил Салтыков-Щедрин, если вы в России выбираете между злым умыслом и чьим-то разгильдяйством, смело выбирайте второе. Поэтому задача будущего депутата Мосгордумы состоит именно в этом, в том, чтобы было налажено взаимодействие не только хотя бы внутри Москвы, но и с властями Московской области. Мы живем в одном регионе.

Ведущий: Спасибо, Виктор. Итак, еще раз представлю нашего третьего кандидата – Александр Ноздрин. Александр, здравствуйте. У вас сейчас будет ровно две минуты на приветственное слово, после этого мы вас включим в круг наших вопросов и ответов. Прошу, ваши две минуты.

Александр Ноздрин: Здравствуйте, уважаемые избиратели, граждане, жители Новой Москвы, поселений, которые входят в 39-й избирательный округ, также и района Ново-Переделкино города Москвы. Меня зовут Александр Ноздрин, я выдвинут партией ЛДПР, иду от партии ЛДПР на эти выборы. Родился, всю жизнь прожил, учился в школе № 2 города Троицка, провел там все свое детство, всю свою жизнь до сегодняшнего дня, и собираюсь прожить там как можно дольше. Я окончил философский факультет национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Иду с программой ЛДПР, с помощью ЛДПР и пытаюсь добиться того, чтобы в своем не только родном городе, но и родных уже окрестностях, в том числе ставшем мне уже родным за время избирательной кампании район Ново-Переделкино были решены важнейшие проблемы.

Я не буду восходить на глобальный уровень, скажу лишь о самых важнейших проблемах, которые я еще успею представить, и задать вопрос своим оппонентам относительно них. Это, несомненно, проблемы инфраструктуры Новой Москвы и района Ново-Переделкино, дорожные ситуации, точечные решения дорожных ситуаций, экология, вопросы загрязнения водоемов, рек, вырубка лесов, сильнейшая застройка Новой Москвы, различные проблемы в сфере здравоохранения, образования, нехватка больниц, их закрытия, или они вообще не существуют в некоторых поселениях.

Но важно сказать, что Новая Москва стала частью Москвы, и город должен быть един. Един в своем многообразии, един с остальными районами Москвы, и наша задача, и моя в том числе, как кандидата в депутаты, который идет в Московскую городскую Думу, поднять уровень Новой Москвы до уровня остальной Москвы. И это, на мой взгляд, является важнейшим пунктом моей программы.

Ведущий: Спасибо. Итак, это было приветственное слово от Александра Ноздрина. Александр, теперь мы переходим как раз к вопросам и ответам. Прошу, давайте сделаем так. У вас сейчас будет 30 секунд на вопрос. Вы задаете свой вопрос Дмитрию Сысоеву. Пойдем в таком порядке. И у вас будет минута на ответ. Прошу.

Александр Ноздрин: Уважаемый Дмитрий Ростиславович, ответьте на такой вопрос. Дай бог, вы станете депутатом Московской городской Думы от новых территорий, скажите, пожалуйста, каким образом вы будете решать точечные транспортные проблемы, в том числе транспортные проблемы в городском округе Троицк, транспортные проблемы с развязками около станции Крекшино, поселения Марушкинское, а также серьезные транспортные проблемы в районе Ново-Переделкино Москвы?

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 39-го округа

Ведущий: Спасибо. Вполне конкретные точки обозначены, прошу.

Дмитрий Сысоев: Значит, партия "Яблоко" категорически выступает за то, что все монструозные проекты властью должны согласовываться с жителями и проходить общую экспертизу. Поэтому должны быть представлены альтернативные варианты решений транспортных проблем, и не точечные, а может быть, даже более серьезные. Сейчас большая проблема с трассой Солнцево – Бутово – Видное, когда люди уже собираются на митинг выходить. Это строительство – сиюсекундное решение – ничего не дает, потому что сейчас развертывается громадное строительство в Новой Москве, строятся логистические хабы. И транспортные потоки будут очень сильно меняться.

Ведущий: Спасибо. Давайте теперь сделаем так, чтобы всех поставить в равные условия: Александр, теперь вы задаете вопрос для Виктора Сиднева, прошу.

Александр Ноздрин: Уважаемый Виктор Владимирович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь и считаете ли вы нужным решение проблемы сильнейшей застройки Новой Москвы? Огромное количество квадратных метров жилья возводится в Новой Москве, и я считаю, что недопустимо создавать из территории Новой Москвы новый спальный район основной Москвы. Считаете вынужденным решать эту проблему и как?

Ведущий: Спасибо.

Виктор Сиднев: Спасибо за вопрос, Дмитрий. Мне приятно, что вы – житель города Троицка и вам нравится наш город. Мы все любим наш город. И сегодня прозвучали две мысли, с которыми я не согласен – сначала Дмитрий сказал, что мы хотим, чтобы тарифы в Новой Москве были такими же, как в старой, так я хочу сказать, что мы не хотим. Тарифы в Троицке ниже, чем в Старой Москве, поэтому мы хотим, чтобы тарифы сохранились. Другое дело, что жители Новой Москвы платят сегодня при меньших тарифах больше, потому что не субсидируются эти тарифы. В Москве примерно 30 процентов тарифов субсидируются, а жители Новой Москвы не субсидируются. Вот это наша задача как будущих депутатов Мосгордумы, чтобы действительно в этом смысле было равенство.

И опять же Дмитрий сначала сказал, что ему нравится город Троицк. И мы справились там с этой точечной застройкой, мы ее остановили десять лет назад, когда я пришел мэром. И мы не хотим стать Старой Москвой в том смысле, о котором вы говорите. Это плотная застройка, это каменные джунгли. Мы хотим жить в уютном Подмосковье. Мы хотим, чтобы Новая Москва была по-настоящему Новой Москвой, то есть новой средой с новым качеством жизни. И за это мы будем бороться.

Ведущий: Новой и уютной?

Виктор Сиднев: Да.

Ведущий: Спасибо. Теперь, Александр, будем мучить вас, что называется, вопросами. Прошу, Виктор, задавайте вопрос сейчас Александру.

Виктор Сиднев: Александр, вы человек молодой. Вы сейчас, в частности, тоже говорили о транспортных проблемах. Но ведь во многом транспортные проблемы связаны с тем, что жители Подмосковья вынуждены ездить на работу в Москву. Половина, вы знаете это, половина трудоспособного населения Троицка сегодня едет в Москву. В частности, из-за этого мы сегодня имеем колоссальные пробки на Калужском шоссе. Так вот, второй способ решения – это создание новых рабочих мест в Новой Москве. Что вы собираетесь сделать для этого?

Ведущий: Спасибо. Прошу, Александр.

Александр Ноздрин: Замечательный вопрос, он относится к одному из пунктов моей программы. В том числе, благодаря отличной обстановке на Калужском шоссе, я сегодня опоздал. Переходя к ответу на ваш вопрос.

Виктор Сиднев: Кстати, я хочу заметить, что мы с вами живем в Троицке. Я приехал вовремя.

Александр Ноздрин: Значит, надо раньше выезжать. Необходимо, на мой взгляд, создать на территории Новой Москвы кластер свободной экономической зоны, такой, какая существует в Зеленограде, такой, какая существует в Сибири на базе округа Новосибирска. Необходимо создать на базе одного из поселений Новой Москвы особую экономическую зону, для того чтобы поднять уровень производимых там товаров и услуг, для того чтобы создать новые рабочие места и для того, чтобы обеспечить людей, живущих в Новой Москве, этими рабочими местами. Очень важно, что в новой экономической зоне на территории Новой Москвы, согласно федеральному закону, будут низкие налоги, будет огромная свобода для предпринимательства в сфере услуг и в сфере производства. Поэтому, на мой взгляд, это одно из решений.

Ведущий: Спасибо.

Виктор Сиднев: Я хочу вам сказать, что решение о создании особой экономической зоны в Ватутино, вы знаете, где это, рядом с Троицком, по моей инициативе принималось в 2011 году. К сожалению, этот участок был продан.

Ведущий: Давайте чуть позже, просто мы все-таки следим, прошу прощения, что перебиваю, за временем. Будет у вас еще возможность прокомментировать. Прошу, Дмитрий, теперь вы задаете вопрос для Александра.

Дмитрий Сысоев: Значит, я задаю вам тот вопрос, который на самом деле хотел задать господину Сидневу. В Новой Москве тарифы ЖКХ прочти в три раза выше, чем в Старой Москве. Вместо 13 рублей квадратный метр – 38 рублей квадратный метр. Это было принято местными депутатами до присоединения к Москве. После присоединения Москвы было принято решение, что все местные решения сохраняются. Что вы будете делать?

Александр Ноздрин: Спасибо большое за вопрос. Во-первых, относительно тарифов. Насколько я знаю как житель Троицка, который периодически исправно платит за ЖКХ, первой проблемой на пути снижения тарифов, на мой взгляд, являются не только управляющие компании, но и их посредники, из-за которых происходит повышение цен. В Троицке таких несколько – это третьи лица, через которые происходит оплата жилищно-коммунальных услуг. В первую очередь мы должны регламентировать их работу, разобраться в деятельности этих третьих лиц, задать им вопрос, почему они берут дополнительные средства с граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг. И второе, на мой взгляд, необходимо будет установить на территории нашего избирательного округа, который мы представляем, определенные квоты или выдать определенные, говоря другим языком, индульгенции на несколько лет, для того чтобы жители Новой Москвы в своем благополучии поднялись до жителей Москвы, и тогда тарифы можно будет уже сравнивать. Пока, на мой взгляд, необходимо заморозить.

Ведущий: Спасибо.

Виктор Сиднев: Можно я отвечу на этот вопрос? Вопрос-то мне задан.

Ведущий: У вас сейчас будет… Уже мы приближаемся постепенно к финальному слову, и достаточно много будет времени, вы сможете прокомментировать ответ.

Виктор Сиднев: Хорошо.

Ведущий: Вопрос, который был вам задан. Давайте я сейчас напомню, что у нас в студии кандидаты в депутаты по 39-му избирательному округу. К сожалению, не все, но спасибо в любом случае тем, кто пришел. Это районы Внуково, Ново-Переделкино, поселения города Москвы Внуковское Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское и Троицк.

Итак, сейчас у нас есть по минуте у каждого кандидата на заключительное слово. Виктор, прошу.

Виктор Сиднев: Я все-таки хотел заметить, что я – человек, имеющий физическое образование, кандидат физмат наук, окончил Московский физико-технический институт, поэтому люблю точность формулировок. То, о чем говорит Дмитрий, никакого не имеет отношения к тарифам ЖКХ. Тарифы ЖКХ – это на воду и электричество, они дешевле в Троицке сегодня, и на тепло, чем в Москве. Тариф, о котором говорит Дмитрий, это не регулируемый тариф, и в Троицке он устанавливается договором между жителями и, собственно, управляющей компанией. Поэтому, если где-то совет депутатов этот тариф утвердил сам, то он нарушил свои полномочия.

Я хочу сказать, что давайте мы бороться за Новую Москву, за ту, в которой мы хотим жить, и за ту, в которой захотят жить жители Старой Москвы тоже. Сегодня наша задача – сохранить своеобразие наших поселений. Мы сегодня в полтора раза больше по территории, чем Москва, и в 50 раз меньше по населению. Вот давайте все вместе – и новые, и старые москвичи – создадим Новую Москву на новых территориях.

Ведущий: Спасибо, Виктор. Виктор Сиднев, это было его заключительное слово. Идем дальше. Теперь Дмитрий Сысоев, у вас есть ровно минута, прошу.

Дмитрий Сысоев: Дорогие соседи, мне как новоселу Пыхтина, надоел произвол властей. Пора сказать: "Хватит!" Одинаковая со Старой Москвой квартплата, одинаковые субсидии, одинаковые права на устройство детей в садик и школу. Нет – диктату управляющих компаний. У нас в Солнцево Парке сменилось уже три управляющие компании, есть посадки, как говорил Путин. Нет – вырубкам леса и нарушениям экологии. Нет – реализации разного рода монструозных прожектов власти без общественного обсуждения и одобрения. Должны учитываться интересы всех жителей, как старых, которые давно живут на этих территориях, так и новоселов, как жителей многоэтажек, так и жителей частных домов. Мы все вместе, мы все москвичи, мы все добрые соседи. Давайте помогать друг другу, давайте вместе добиваться лучшего. Власть – под контроль граждан.

Ведущий: Спасибо, 5 секунд у вас осталось, могли бы использовать. Спасибо, это было заключительное слово от Дмитрия Сысоева. Теперь мы идем дальше и заключительное слово от опоздавшего Александра Ноздрина. Прошу.

Александр Ноздрин: Уважаемые избиратели, я еще раз хотел бы сказать, что наша задача – действовать вместе и создать единый город, перестать быть Новой Москвой, отдельной частью, а быть частью огромного города, столицы нашей Родины.

Древнегреческий философ Аристотель в своем труде "Политика" сказал, что город – это единство непохожих. Для меня город – это единство не только непохожих людей, но и непохожих районов, непохожих улиц, переулков, непохожих административных округов. Давайте же создадим такое единство, давайте и дальше действовать вместе. Вместе с партией ЛДПР и ее кандидатами на остальных округах, в том числе, партия ЛДПР, которую представляю я на 39-м округе, мы хотим осуществить различные изменения, которые, на мой взгляд, помогут гражданам почувствовать себя комфортней на своей родной земле, почувствовать себя безопасней, почувствовать себя здоровее, чтобы жизнь у нас стала лучше, жить стало комфортней и качественней.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Александра Ноздрина. Еще раз обращаюсь ко всем кандидатам, спасибо еще раз большое, что пришли. Безусловно, желаю всем вам удачи и победы 14 сентября, чтобы за вас проголосовали, как можно большее число жителей.

Спасибо еще раз. Я напомню, что следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" ровно в 11 часов, совсем скоро. Ну, а сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования.

Виктор Сиднев: Спасибо москвичам.