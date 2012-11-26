Москвичи смогут получать пособия на детей, прописанных не в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссии по социальной политике и трудовым отношениям и по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы поддержали изменения в городской закон "О ежемесячном пособии на ребенка". Теперь у столичных властей появится больше оснований для отказа от выплат субсидий.

Так, выплаты будут приостановлены в случае непредоставления сведений о доходах членов семьи по запросу управления соцзащиты, а также в случае установления факта подачи ложных сведений.

Кроме того, из закона исключается положение о прекращении выплаты пособия в случае снятия ребенка с регистрационного учета в Москве. По мнению Верховного Суда, эта мера противоречила федеральному законодательству. Теперь для выдачи пособия будет достаточно того, что в столице зарегистрирован его получатель, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Как пояснила первый заместитель городского департамента соцзащиты Ольга Грачева, в Москве ведется пилотный проект по межведомственному информационному взаимодействию. Теперь ведомство может проверить достоверность предоставленной справки формы 2-НДФЛ, запросив в налоговой службе информацию о доходах семьи.

Изменится и форма подачи заявления для пособия: на сайте госуслуг можно заполнить специальную форму заявления, приложив к ней электронную версию справки о доходах. При этом остаются и традиционные формы: личная подача заявления или отправка по почте.