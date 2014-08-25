Полная расшифровка дебатов кандидатов от 7-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 7 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 7-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Владимир Самошин ("Яблоко"), Александр Молочко (ЛДПР), Владимир Хомяков ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, сейчас, в эти минуты, в прямом эфире телеканала "Москва 24" – кандидаты в депутаты по 7-му избирательному округу города Москвы, который включает в себя районы Восточное Дегунино, Дмитровский и часть района Западное Дегунино, а также часть Бескудниковского района. Представлю тех кандидатов, зарегистрированных по этому округу, которые пришли.

Итак, согласно жеребьевке, кандидат под №1 – Владимир Самошин. Здравствуйте, я вас приветствую.

Владимир Самошин: Приветствую всех.

Ведущая: Кандидат под №2 – Александр Молочко. Добрый день. №3 – Владимир Хомяков. Здравствуйте, спасибо, что пришли.

Владимир Хомяков: Здравствуйте.

Избирательный округ № 7 Районы: Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино, часть Бескудниковского района Кандидаты:

Дуняшев Александр Олегович

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации "Союз каратэ-до". Занимает должность исполнительного директора. Самовыдвиженец. Звягинцев Петр Семенович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Институте экономики РАН. Занимает должность ведущего научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Молочко Александр Михайлович

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Перфилова Надежда Рафаиловна

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ г. Москвы СОШ №2098 им.героя Советского Союза Л.М. Доватора. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Потапова Светлана Витальевна

Родилась в 1967 году, живет в Москве. Работает во Всероссийской политической партии "Гражданская Сила". Занимает должность специалиста. Выдвинута региональным отделением партии "Гражданская Сила".

Самошин Владимир Сергеевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Хомяков Владимир Константинович

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в НП "Городская жилищная палата". Занимает должность председателя совета Городской жилищной палаты. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Ведущая: Четверо кандидатов, также зарегистрированных по 7-му избирательному округу, по разным причинам от участия в дебатах отказались. Ну а мы должны начинать. Итак, сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе и о своей программе, у вас две минуты эфирного времени.

Мы начнем, согласно проведенной жеребьевке. Пожалуйста, Владимир Самошин.

Владимир Самошин: Спасибо. Здравствуйте, дорогие москвичи. Владимир Самошин – №1. Родился в трудном 1946-м. воспитанник Пятницкой улицы, 60 лет живу в Москве, 40 – в Тимирязевском районе. С 16-ти остался без родителей, закалялся на Северном флоте. Служил четыре года на атомной подводной лодке, ходил в боевые дальние походы. Учился в ремесленном, в вечерней школе, на заочном – в институте. По профессии инженер-строитель. В отпусках шабашил, перегонял плоты на реках Сибири, строил дома. В браке 45 лет. Дочь и сын одарили нас чудными внучками и внуком. Все москвичи. Хотим сохранить наш город для счастливой жизни второго и третьего поколения моей семьи.

Мой трудовой стаж – 50 лет. От рабочего-краснодеревщика до старшего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института жилища. Работая инструктором в Тимирязевском райкоме партии, прошел хорошую школу хозяйственника: курировал стройки, промышленные предприятия. Начальником Тимирязевского ПЖРО провел эксперимент всесоюзного масштаба, это был 1988–89 год, по реформам ЖКХ: доказал еще 25 лет назад, что такая тяжелая отрасль, как жилищно-коммунальное хозяйство, может быть рентабельной. Был признан лучшим из 39 директоров ПЖРО по городу Москве. Я отвечал за 40 тысяч жилых домов города, проводил в них ремонт, в том числе капитальный ремонт.

Коллектив МГПО административных зданий избрал меня своим руководителем по конкурсу. Работал я в этой должности более двух лет. Смог из нерентабельного дотационного предприятия в 12 тысяч человек получить за два года прибыль, вдвое перекрывающую дотации.

Ведущая: Спасибо за столь подробный рассказ, но время ваше истекло. У вас еще будет возможность, чтобы заявить о своих намерениях в этой избирательной кампании.

Ну а мы продолжаем. И приветственное слово – Александр Молочко, кандидат под №2, согласно нашей жеребьевке. Слушаем.

Александр Молочко: Добрый день. Я представляю здесь партию ЛДПР. Я пришел сюда не для того чтобы себя хвалить, а для того чтобы рассказать москвичам, как партия ЛДПР будет решать те важные проблемы, которые стоят перед нашими избирателями в нашем городе.

Самая важная проблема – это жизнь и здоровье москвичей. Что угрожает нашей жизни и здоровью? Мы хотим закрыть Москву от мигрантов. Вы знаете, что 80 процентов всех преступлений, которые совершаются в Москве, совершают мигранты. Они нам не нужны, мы сами все построим здесь. Москва построилась и без мигрантов.

О здоровье. У нас здоровье сейчас… В аптеках продают неизвестно какие лекарства. По разным подсчетам, от 40 до 50 процентов - это фальшивые лекарства. Все это надо поставить под контроль.

Далее. Вот вышла газета: продажа арбузов. Вы знаете, наш лидер проехал вместе с кандидатом и проверил эти арбузы, оказывается, что там везде нитраты превышают норму. Закрыть все это надо, до сентября никаких арбузов не продавать, настоящие арбузы будут только в сентябре.

Далее: восстановить систему ЖСК. Зачем нам эта ипотека? Это кабала на всю жизнь. У нас была хорошо отработанная система ЖСК – возвратить ее назад.

Сейчас проблема большая возникла – это жилищно-коммунальное хозяйство. Когда она возникла? Она возникла, когда стали частные управляющие компании.

Ведущая: Время вышло, спасибо, благодарю вас. Мы продолжаем. Владимир Хомяков – и две минуты эфирного времени на приветственное слово.

Владимир Хомяков: Я Владимир Хомяков, я юрист, много лет защищал граждан в судах. С этого года являюсь судьей. Я считаю, что Московская городская Дума должна дать возможность москвичам включиться в местное самоуправление. Моя цель – донести до каждого жителя знание о том, что есть местное самоуправление, что главное муниципальное право каждого жителя – это право на муниципальную собственность, на все муниципальное имущество своего округа.

Сегодня МСУ в Москве как бы есть, но без права муниципальной собственности его нет. Москвичи вообще не знают, что такое местное самоуправление и какие у них есть права в этом местном самоуправлении. Сообщаю всем жителям то, что они сегодня не знают: у вас есть право непосредственно распоряжаться муниципальным имуществом своего муниципального округа. У вас есть право непосредственно распоряжаться доходом своего муниципального округа. У вас есть право доходы своего муниципального округа тратить только на свой муниципальный округ. У вас есть право (послушайте!) излишки доходов своего округа ежегодно распределять как доход на лицевой счет каждого муниципального жителя, включая ребенка и пенсионера.

И наконец, у вас есть право отзывать муниципальных депутатов, которые не защищают ваши муниципальные права.

Каждый муниципальный округ может распределять доходы своим муниципальным жителям и стать как Арабские Эмираты для своих жителей. Именно такое реальное местное самоуправление с командой "45" хочу принести жителям Москвы. "45" – это число мест в Московской городской Думе.

Моя платформа изложена в газете, которая как учебник может использоваться каждым жителем и сейчас раздается в районе.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 7 округа

Ведущая: Благодарю вас, Владимир Хомяков и приветственное слово.

Ну а сейчас следующий этап нашей встречи: каждый из кандидатов может задать вопрос своему оппоненту. Опять же, будем это делать согласно проведенной жеребьевке. Владимир Самошин, начнем с вас. У вас 30 секунд, чтобы задать свой вопрос кандидату под №2. И отвечает Александр Молочко, у вас будет минута эфирного времени. Мы начинаем, пожалуйста.

Владимир Самошин: Спасибо. Александр Михайлович, вы не публичный человек, о вас очень мало информации в интернете и в других источниках. Отмечено только, что вы являетесь мастером спорта по классической борьбе – и все. Я знаком с выдающимися спортсменами – Анатолием Карповым, Ириной Родниной, которые шли в депутаты, имея большой опыт общественников, шли с определенными практическими планами, скажем, по развитию спорта, а не только о торговле арбузами.

Вопрос: может, вы стремитесь в депутаты, чтобы стать, например, собственником клуба по "классике"?

Ведущая: Спасибо, минута эфирного времени, отвечает Александр Молочко.

Александр Молочко: Ну вот, видите, какой подход у "Яблока"? Я пришел сюда представлять партию ЛДПР, а не себя лично. И у партии ЛДПР есть программа, и я ее представляю, а не себя лично. И за нас голосует более 7 миллионов. Причем здесь я лично? У нас еще есть тысячи и тысячи достойных людей.

Ведущая: Напомню вам, что выборы в Мосгордуму шестого созыва проходят по мажоритарной системе, это будет 45 депутатов-одномандатников.

Александр Молочко: Я понимаю.

Ведущая: А не по партийным спискам.

Александр Молочко: У нас программа есть, надо эти выборы одиночек отменить. Что может сделать одиночка? Ничего. Хоть у него семь пядей во лбу. Здесь должны быть партии.

Ведущая: У вас биография-то есть?

Александр Молочко: Биография у меня есть. Зачем мне тут рассказывать биографию всем этим избирателям. Им интересно, что партия ЛДПР сделает для них, а не свою биографию рассказывать. Кому она интересна?!

Ведущая: Спасибо, ваша позиция понята. Избиратели сделают свои выводы. А теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать свой вопрос Владимиру Хомякову, пожалуйста.

Александр Молочко: А какой вопрос? Это "Справедливая Россия". Что они там могут сделать? Они ничего не могут сделать. Там собрались перебежчики со всех других партий. Сейчас от нас убежал Митрофанов. Он у них, и остальные там. У меня вопросов нет, у меня есть только ответы к моим избирателям. А что они могут предложить? Ничего. Поэтому я и вопрос даже задавать не буду.

Ведущая: Тем не менее у Владимира Хомякова есть минута эфирного времени. Вы можете использовать ее по своему усмотрению, может быть, закончить свою мысль, которую не успели в приветственном слове.

Владимир Хомяков: Я считаю, что главная задача должна стоять перед депутатами Московской городской Думы – это в защите прав тех граждан, которые их избирают, и в защите прав всех москвичей в своем городе. И как я начинал в своем выступлении говорить, что главное право сегодня у москвича в государственном управлении отсутствует. Он не избирает, не может отозвать, ни выразить свое недовольство теми чиновниками, которые занимаются управлением в городе. Но на местном уровне все местные вопросы могут и должны решаться через местное самоуправление. И именно здесь каждый житель вправе через непосредственное управление, через местные референдумы утверждать уставы местного самоуправления своего округа, утверждать муниципальные бюджеты и таким образом проверять, куда деваются деньги, и включиться активно в управление в своем городе.

Ведущая: Минута, отведенная на ответ, вышла. А теперь 30 секунд на вопрос Владимиру Самошину, пожалуйста.

Владимир Хомяков: Мосгордума – это работа над законами. По Жилищному кодексу есть одно-единое право на всеобщее имущество многоквартирных домов, в состав которого входит земельный участок и здание-строение. Конституционный суд признал земельный участок многоквартирных домов, не прошедший кадастровый учет, собственностью города. В Москве почти нигде земля не прошла кадастровый учет. Это означает, что право на общее имущество везде принадлежит городу Москве. Вы согласны, что жители не должны платить за содержание общего имущества до кадастровой регистрации, а делать это должно Правительство Москвы из городского бюджета?

Ведущая: Спасибо, вопрос вполне конкретный. Пожалуйста, отвечает Владимир Самошин, минута.

Владимир Самошин: Провокационный вопрос. Он толкает меня на очень серьезные противодействия существующим властям.

Владимир Хомяков: Конституционный суд.

Владимир Самошин: Да, я понимаю, Конституционный суд – это наш орган власти, высшей власти. Поэтому мой ответ, конечно, будет достаточно неожиданным. Я хорошо знаю Жилищный кодекс, будучи членом общественного совета Минрегиона, мы внесли более 300 поправок в кодекс в 2005 году, когда только он входил, и указали, что этот документ является принципиально неверным, заводящим нашу в страну в тупик. Тем не менее в этом кодексе постоянно идут дополнения, изменения статей, и он уже оброс до книги в 190 страниц.

Отвечая на ваш вопрос: могу сказать, я не член Конституционного суда, но знаю точно, что общее домовое имущество должно принадлежать совладельцам многоквартирного дома, в том числе земельный участок, на который кадстрирования не требуется. Я ответил на ваш вопрос.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от округа №7

Ведущая: Спасибо. Это был ответ Владимира Самошина. У нас достаточно много эфирного времени, потому что четыре кандидата, зарегистрированных по округу, отказались от участия в дебатах, и мы сейчас переходим ко второму раунду вопросов и ответов в обратном порядке. Теперь кандидат под номером 3 Владимир Хомяков задает вопрос кандидату под номером 2 Александру Молочко. Пожалуйста, 30 секунд и минута.

Владимир Хомяков: Вы идете в Мосгордуму защищать права москвичей. Главное право москвича – это участвовать в управлении городом, это знать, какие в Москве доходы, какие и куда тратятся расходы. Президент Путин назвал местное самоуправление школой демократии. Скажите жителям, какие муниципальные права у них сегодня есть в Москве на имущество своего муниципального округа и что входит в состав этого имущества? Скажите жителям, что вы собираетесь защищать как местное самоуправление жителей Москвы?

Ведущая: Спасибо. Минута, Александр Молочко.

Александр Молочко: Он думает, что я пришел сюда как студент, отвечать на его вопросы перед экзаменом. А я пришел сюда говорить о том, как будет решать проблемы моя партия ЛДПР. И мне что тут он говорит… Человек наговорил тут неизвестно чего. Люди разве поняли, что он там сказал? А я хочу продолжить о том, о ЖКХ, на чем я прервался. Эта проблема возникла, когда стали частные управляющие компании. ЛДПР предлагает все эти частные управляющие компании разогнать, создать Министерство коммунального хозяйства, а на местах жилищные конторы, чтобы они управляли. Всем поставить счетчики бесплатные, все платят строго по счетчикам, все по единому тарифу. И больше никаких управляющих частных компаний, чтоб тут мы не слышали и не видели. Вот и все.

Ведущая: Последовательная позиция, спасибо. Тем не менее, у вас опять есть 30 секунд, чтобы задать вопрос Владимиру Самошину, если пожелаете.

Александр Молочко: Да, я лучше это самое, продолжу свои.

Ведущая: Хорошо, продолжайте.

Александр Молочко: О том, что волнует наших москвичей. Мы предлагаем выборы сделать только по партийным спискам. Что может сделать кандидат-одиночка? Ничего. Это просто уловки властей, для того чтобы завести в заблуждение избирателей. Далее, что такое английские названия?

Ведущая: Время истекло. Спасибо. Александр Молочко. Теперь продолжим, послушаем Владимира Самошина. У вас минута эфирного времени, можете использовать по своему усмотрению.

Владимир Самошин: Спасибо. Я использую свое время и попробую досказать ту мысль, которую я не смог досказать вначале. Я отвечал за 40 тысяч жилых домов в городе Москве, осуществлял их ремонт. Когда бы выбран начальником Московского городского объединения по эксплуатации административных зданий, то с успехом эксплуатировал и обеспечивал работоспособность таких зданий, как Министерство иностранных дел, Совет экономической взаимопомощи, высотки на Новом Арбате и проспекте Сахарова, больницы уникальные, детские дворцы, Москомимущество, Моссоцгарантия, Сбербанк России и другие организации, я не смогу их перечислить за малостью времени – вот где мне повезло руководить, руководить и работать с великолепным коллективом. Для меня сегодня в памяти эта работа – песня. С этим багажом я иду с городскую Думу, причем иду, опираясь, естественно, на партию "Яблоко", но работу буду делать сам. Самошин Владимир.

Ведущая: У вас уже сложился диалог с Владимиром Хомяковым, теперь вы можете задать ему вопрос. У вас 30 секунд. У вас минута.

Владимир Самошин: Александр Михайлович.

Владимир Хомяков: Владимир Константинович.

Владимир Самошин: Ой, Владимир Константинович. За последние 23 года одна из отраслей, обычных отраслей – ЖКХ – превратилась в дотационную, неуправляемую, криминогенную, напряженную, разбалансированную. Все это время правительство ищет способы реформирования отрасли и их не находит. Отрасль все дальше и дальше загоняется в тупик. Сегодня об этом говорят даже такое люди, совершенно непросвещенные, как уважаемый Александр Молочко. Скажите, это вы завели отрасль в тупик, будучи экспертом Госдумы?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Владимир Хомяков.

Владимир Хомяков: Как эксперт Госдумы по жилищному законодательству, я в тот период, когда работал в Мосгордуме, единственно, и мог остановить те попытки, которые делались депутатами Московской городской Думы, – изменить в худшую сторону нормы Жилищного кодекса, в частности, были попытки норму 18 метров на одного человека уменьшить до 14 и тому подобное. То есть Мосгордума занимала негативную позицию в отношении своих жителей, и более того, когда мы как организация общественная, объединяющая более 250-ти ТСЖ, ЖСК, МЖК, подали петицию в Московскую городскую Думу, для того чтобы вопросы эти решались, сам Лужков тогда обращался к депутатам: "Помогите". Депутаты Московской городской Думы стеной встали и не дали возможности еще с тех времен, это десять лет назад, деньги перечислять непосредственно на счета ТСЖ и ЖСК.

Ведущая: Благодарю вас. Раунд вопросов и ответов завершен. Я напомню, что вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты по 7-му избирательному округу Москвы – это Восточное Дегунино, район Дмитровский, часть района Западное Дегунино и часть Бескудниковского района. Три зарегистрированных кандидата из семи в нашей студии, и сейчас время финального слова. У каждого из кандидатов полторы минуты эфирного времени. Начинаем опять же, согласно жеребьевке и слушаем Владимира Самошина, пожалуйста.

Владимир Самошин: В свое время мои подчиненные возглавляли Госстрой Российской Федерации, но называют до сих пор меня, как и раньше, наш учитель. С 2005 года – общественник, председатель ТИЖ, объединил разных людей. Создали поселок с современной инфраструктурой без копейки из бюджета. На территории жилого поселка все решает общее собрание, там истинное самоуправление. С 2005 года – эксперт Общественной палаты России, черкаю проекты глупых законов. Вместе с Вячеславом Глазычевым помог получить квартиры 75 тысячам обманутых дольщиков, в том числе москвичам, пострадавшим от такой организации, как "Социальная инициатива". Владимир Константинович, видимо, помнит. Создатель Общественного Совета Минрегиона России. Сейчас пишу книги. Мной написано пять книг. Перешел на написание детских книг, что меня особо радует и вселяет надежду и желание жить дальше.

В партию "Яблоко" вступил недавно, всего в марте текущего года. Стал руководителем местного отделения партии "Яблоко" по Северному административному округу. Был принят в региональный Совет по московскому отделению. Я доволен, что мое продвижение в партии идет так быстро. Я полагаю, что это мой опыт. Мне есть с чем идти работать в Думу, багаж знаний огромен. Я уверен, что могу решить жилищные проблемы москвичей, для этого мною разработана пошаговая программа действий. Голосуйте за Самошина.

Ведущая: Благодарю вас. Владимир Самошин – 7-й избирательный округ. Мы продолжаем. Кандидат под № 2 – Александр Молочко, и полторы минуты.

Александр Молочко: Вот видите, кандидаты пришли тут, хвалят себя. Я буду говорить опять о партии. У нас в партии есть любые специалисты. Один я ничего не смогу сделать, как и любой одиночка. У нас в партии и юристы, и жилищники, все есть, и с одним высшим, и с двумя высшими образованиями. Поэтому людей интересует, проблемы как будем решать, а решить эти проблемы может только ЛДПР.

Прежняя Дума, что она сделала? Ничего она не делала. Сидели бездельники, еще деньги получали за это. Поэтому я призываю всех наших избирателей прийти 14 сентября и проголосовать за ЛДПР, за наших кандидатов от ЛДПР. Только ЛДПР сможет решить проблемы. Уже "Единая Россия" 23 года у власти, а проблем не уменьшается, а только увеличивается. Коммунисты уже обещали построить коммунизм. Построили? Нет. "Яблочники" тоже обещали за 500 дней поднять экономику. Где их лидер? Где это поднятие экономики? Прошло не 500, а 7500 дней и нет ничего. Только самая справедливая партия – это ЛДПР, поэтому нас везде и зажимают.

Ведущая: Спасибо.

Александр Молочко: Приходите на выборы.

Ведущая: Александр Молочко. У всех равные условия предоставления эфирного времени. Слушаем кандидата под № 3 – Владимир Хомяков. Полторы минуты на финал. Пожалуйста.

Владимир Хомяков: Я уже говорил, что я юрист и стал судьей. Я знаю законодательство и со стороны граждан, жителей, которых защищал в судах, и со стороны представителей власти. Это разный взгляд, и это очень плохо. В Мосгордуму я иду исправлять законы и принимать новые, которые будут защищать права жителей на местное самоуправление. Мои законы принесут жителям их муниципальные права, чего они сегодня не имеют. Пусть госчиновники занимаются государственными вопросами, а местные вопросы должны решать сами жители через органы местного самоуправления. Сегодня межеванием многоквартирных домов в Москве занимаются госчиновники. Почему? Это не их уровень. Жилые дома, дворы домов – это уровень местного самоуправления, но госчиновники не отдают муниципальную собственность жителям и распоряжаются общим имуществом, а платят за это жители. Если собственник – город, то не жители, а госбюджет должен оплачивать содержание общего имущества. Или отдайте муниципальное имущество муниципальным округам, и пусть муниципальные органы, то есть сами жители, решают эти вопросы.

Грядет тяжелый налог на недвижимость. Госчиновник будет просто забирать его. Местное самоуправление налог на недвижимость может превратить в льготу на восстановительный ремонт самих домов – это спасение для жителей. Президент назвал местное самоуправление школой демократии, как я говорил. Пора начинать учиться местному самоуправлению. Как юрист, я могу и готов помочь жителям это делать через Мосгордуму.

Ведущая: Спасибо вам за четкую позицию, за то, что уложились в отведенное эфирное время.