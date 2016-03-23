Более 130 депутатов Госдумы примут участие в праймериз "Единой России"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

133 депутата Госдумы от "Единой России" подали заявления на участие в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму, сообщил журналистам зампредседателя Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, в рамках форума "Кандидат", который проведет "Единая Россия" в Москве с 27 по 28 марта, участники предварительного голосования перед выборами в Госдуму примут участие в модельных дебатах.

Кроме того, 28 марта с участниками форума проведет встречу премьер-министр России Дмитрий Медведев. Всего же перед участниками выступят около 40 человек из числа экспертов и политиков, передает Агентство "Москва".

Напомним, продолжается прием документов для участия в праймериз "Единой России", которые запланированы на 22 мая. На данный момент подано чуть более ста заявок.

О своем намерении участвовать в предварительном голосовании заявил известный журналист Петр Толстой, который решил сделать это после многочисленных обращений москвичей.

Выборы в Госдуму состоятся 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 – по одномандатным округам.