Полная расшифровка дебатов кандидатов от 4-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты от 4-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 4-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Рустам Махмудов (КПРФ), Святослав Алырин (ЛДПР), Ирина Копкина ("Яблоко"), Ирина Павленко ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем. Сегодня у нас в студии – кандидаты в депутаты по 4-му избирательному округу, который включает в себя районы Крылатское, Строгино и часть Кунцево. Представлю кандидатов.

Избирательный округ № 4 Районы: Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Крылатское, Строгино, часть района Кунцево Кандидаты: Алырин Святослав Игоревич .

Родился в 1992 году, живет в Переславле-Залесском. Учится в Российском государственном социальном университете. Студент. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Герасимов Евгений Владимирович .

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Копкина Ирина Николаевна .

Родилась в 1956 году, живет в Москве. Работает в Российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность руководителя управления по работе с населением. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко". Махмудов Рустам Хамидович .

Родился в 1950 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Павленко Ирина Алексеевна .

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в Центральной клинической больнице с поликлиникой Управления делами Президента РФ. Занимает должность врача-терапевта. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Рустам Махмудов, он получил в сегодняшней жеребьевке номер 1.

Рустам Махмудов: Здравствуйте.

Ведущий: Святослав Алырин, и у него номер 2.

Святослав Алырин: Добрый день.

Ведущий: Ирина Копкина, у нее номер 3 в сегодняшней жеребьевке.

Ирина Копкина: Здравствуйте.

Ведущий: И номер 4 – Ирина Павленко. Здравствуйте. И я напомню, что был еще один кандидат, Евгений Герасимов, он отказался от участия в дебатах. Я еще раз напомню, что участие в дебатах добровольное. Сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей предвыборной программе, с которой вы идете на выборы в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута. Кандидаты начинают свои выступления, согласно жеребьевке. Итак, Рустам, прошу вас, минута вашего времени.

Рустам Махмудов: Уважаемые избиратели 4-го округа, меня зовут Рустам Махмудов, я житель Крылатского, живу в этом районе. В районе Строгино живут мои родственники, в Кунцеве и Рублеве живут мои друзья и соратники. Эти районы совершенно близкие мне.

Для меня выдвижение в Московскую городскую Думу – это продолжение моей общественной деятельности, которой я занимаюсь уже более 15 лет. Впервые жители в Крылатском остановили градостроительный беспредел, когда приостановили строительство элитного дома на детской площадке в далеком 2000 году. Я вместе с жителями участвовал непосредственно в этом, и мы смогли остановить, как потом выяснилось, совершенно незаконную стройку, которую просто разбойно хотели захватить так называемые инвесторы.

Впервые в Москве нам удалось многое. Мы пошли в муниципальное собрание и завоевали там большинство населения. Если я изберусь, то я буду продолжать эту работу. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Как вы слышали, этот звуковой сигнал и световая индикация будет сообщать о том, что ваше время совсем практически кончилось. Святослав Алырин, ваша минута – ваше выступление начинается.

Святослав Алырин: Добрый день, уважаемые жители районов Крылатское, Строгино и Кунцево. Меня зовут Алырин Святослав, мне 22 года, я студент Российского государственного социального университета, факультета юриспруденции. Я являюсь координатором Западного отделения ЛДПР в городе Москве.

На выборы в Мосгордуму шестого созыва меня выдвинула старейшая партия современной России – ЛДПР. Я каждый день общаюсь с населением, хожу по дворам, разговариваю и со студентами, и с молодежью, и с пенсионерами. И все они недовольны сложившейся ситуацией. Недовольны тем, что власть, которая была избрана на предыдущих выборах, не исполняет своих обещаний. И они не были услышаны. Я обращаюсь к вам: поддержите меня на этих выборах, поддержите и услышьте – я буду работать для вас каждый день и каждый час решать только ваши проблемы. 14 сентября за Алырина!

Ведущий: Спасибо, Святослав. Ирина Копкина, теперь минута времени для вас.

Ирина Копкина: Здравствуйте, меня зовут Ирина Копкина, кандидат в депутаты от партии "Яблоко". 30 лет я живу на избирательной территории и буду защищать ваши интересы, уважаемые соседи, как свои личные. Я учитель, работала директором УВК "Детский сад-школа". Избиралась депутатом. Имею огромный опыт работы в законодательных органах власти различных уровней. Это дает мне право сказать, что я являюсь профессионалом.

Укрепилось мое решение баллотироваться, когда власть надумала закатать мой район Строгино с двух сторон в асфальт. С одной стороны провести многополосную скоростную трассу прямо под окнами строгинцев, с другой – приблизить МКАД к району. Да, дороги строить надо, но только не за счет здоровья москвичей. У партии "Яблоко" есть альтернативное решение реконструкции МКАД в Строгине. Именно этот проект я буду пробивать – проект реконструкции МКАД, ее расширения за счет территории Московской области.

Ведущий: Спасибо, ваша минута истекла. А сейчас будет минута времени для Ирины Павленко. Ирина, начинайте.

Ирина Павленко: Добрый день, уважаемые избиратели. Меня зовут Павленко Ирина, я работаю врачом в Центральной клинической больнице, которая находится в этом избирательном округе. С 2012 года я являюсь муниципальным депутатом. Те полномочия, которые переданы муниципальным депутатам, – это минимум, с которым я не могу полноценным образом помогать своим избирателям. Мне заявляют, что вопросы здравоохранения – это вообще не мои полномочия, и поэтому заниматься вы ими не можете.

Также очень много вопросов, связанных с парковкой. Так как я депутат Тверского района, это первый район, который пострадал от этих парковок. Благоустройство, капремонт – этих вопросов очень много.

Уважаемые избиратели, поддержите на выборах мою кандидатуру, и я вам во всем помогу.

Ведущий: Спасибо. Ровно минута времени. Первая часть наших дебатов завершилась. Спасибо вам за мини-презентации. И теперь будет возможность у всех участников задать вопросы друг другу. Задаем их согласно жеребьевке. Первый участник спрашивает у второго, второй – третьего, и последний, четвертый участник задает вопрос участнику номер 1. До 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, минута на то, чтобы ответить. И начинаем.

Рустам Махумудов задает свой вопрос Святославу Алырину. Рустам, ваши 30 секунд.

Рустам Махмудов: Уважаемый Святослав, вы сказали, что каждый день вы ходите и общаетесь с населением. Но вы живете в Подмосковье, московские проблемы там от вас как-то очень далеки. Как вы будете решать проблемы Крылатского? Кстати, какие проблемы Крылатского вы знаете на сегодняшний день? А также какие проблемы того же самого района Строгино вам кажутся первоочередными?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Теперь вы сможете ответить, как вы сможете решать проблемы жителей, если не живете в районе.

Святослав Алырин: Отвечаю. Вы ошиблись с тем, что я не живу в городе Москве. Вы сказали, что я живу в области. Я живу в Москве, в Сокольниках, но уже год работаю в районах Крылатское, Кунцево и Строгино. Я являюсь координатором и знаю проблемы этих районов. Социальные службы Крылатского, Строгина и Кунцева абсолютно не работают. Пенсионеры нищенствуют – у них пенсия 12–13 тысяч рублей. 2–3 тысячи рублей им по социальным льготам срезают за квартиру, на 5–6 тысяч они покупают лекарства. Как им жить на 4 тысячи рублей? К ним не приходят домой, их не приглашают и не поздравляют на каких-то праздниках. Им очень сложно жить. Основная моя цель – добиться того, чтобы пенсионеры и все социально незащищенные слои населения, а именно этих районов, жили благополучно. Я за то, чтобы создать комфортную обстановку в районе.

Ведущий: Спасибо, Святослав. Ваши 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Ирине Копкиной, и это время уже пошло.

Святослав Алырин: Ирина Николаевна, я очень много следил за вашей деятельностью и за партией "Яблоко" в частности. Ваше руководство постоянно говорит о том, что вы защищаете природу, экологию. Как вы относитесь к тому, что на Крылатской улице в пересечении с Осенним бульваром построен храм, точнее, ведется строительство храма святого мученика Гермогена, патриарха всея Руси?

Ведущий: Святослав, спасибо за вопрос. И минута на ответ будет прямо сейчас у Ирины.

Ирина Копкина: Любые решения по любым строительствам должны приниматься только на публичных слушаниях. Именно граждане должны определять, где строить храмы, поликлиники, школы, больницы. Что касается зон особо охраняемых природных территорий, а парк Москворецкий находится и в Крылатском, и в Строгине, то в настоящее время парк Москворецкий в Строгине в ужасающем состоянии: не укреплены берега Москвы-реки, не установлены шумопоглощающие экраны, разделяющие МКАД от района, вырубаются деревья компанией "Лата Трэк" в парке "Москворецкий" и в Крылатском. Партия "Яблоко" постоянно проводит инспекции этих парков. В случае моего избрания депутатом я сделаю все, чтобы такие компании, как "Лата Трэк", варварски относящиеся к объектам зеленых насаждений, будут выгнаны и выдворены с этих территорий.

Ведущий: Спасибо, Ирина. И теперь 30 секунд будет у вас на то, чтобы задать ваш вопрос Елене Павленко. 30 секунд пошло.

Ирина Копкина: Ирина, прошла реформа здравоохранения, образования. Вы как врач, как считаете, что нужно изменить в реформе здравоохранения, чтобы развернуть ее лицом к простым москвичам? Вы знаете, что сокращаются больницы, в частности, практически уничтожена 72-я больница в Западном округе, уничтожено терапевтическое отделение, гематологическое отделение сокращено. Ответьте, пожалуйста.

Ведущий: Спасибо, я надеюсь, вопрос понятен. Теперь минута времени у вас, Ирина, чтобы ответить.

Ирина Павленко: Спасибо, Ирина, за вопрос. Да, это большая проблема, которая стоит перед жителями нашей Москвы. Идет реформа здравоохранения, происходит укрупнение больниц, поликлиник. В итоге больницы закрываются. По Центральному округу – это памятники архитектуры закрываются и дальше идут в неизвестном направлении.

Что касается 72-й больницы, мне известны эти проблемы, действительно, закрыта больница. Я знаю, что сотрудники остались без работы. Вижу эту проблему, это та проблема, которую надо решать на уровне города, то, для чего я и хочу пойти в Московскую городскую Думу. Как решать проблему? Я еще являюсь семейным доктором, первым семейным доктором в Москве, и стажировалась за рубежом, и знаю, каким образом надо помочь людям. Надо идти от семейного доктора, потому что поликлиники не лечат.

Ведущий: Спасибо, ваш ответ понятен. Теперь у вас будет возможность задать вопрос нашему номеру 1 – Рустаму Махмудову. 30 секунд на то, чтобы вопрос сформулировать. Время пошло.

Ирина Павленко: Рустам Хамидович, я знаю, что вы – активный участник общественного самоуправления, скажите, пожалуйста, какие у вас за этот вашей период деятельности были успехи и неудачи, в чем они заключаются, если были неудачи?

Ведущий: Спасибо. Сейчас у вас будет минута времени, Рустам, для того чтобы ответить.

Рустам Махмудов: Хороший вопрос, спасибо. Самый большой успех – это то, что команда, которую я возглавил в 2004 году, когда мы пошли на муниципальное собрание, восемь человек, победили и завоевали все депутатские места – восемь человек из 12. Впервые в Москве был создан такой прецедент. Впервые в Москве была создана в муниципальном собрании фракция независимых депутатов, которые последовательно выступали в защиту прав граждан, в защиту прав жителей.

Что нам удалось сделать? Самое главное мое достоинство, которое я считаю, – это то, что мы не дали застроить Москворецкий парк, особо охраняемую природную территорию, особенно самую ценную ее часть – это Крылатские холмы. Это самый главный успех, я считаю. Нам удалось отбить: вышло постановление правительства Москвы об отмене строительства элитного дома по адресу улица Крылатские холмы, дом 30, корпус 5. Это тоже большой успех. К тому же мы создали важный прецедент, и остальные москвичи брали с нас пример. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Рустам. Первый круг вопросов на этом завершен. И есть время как минимум еще на один. Сейчас пойдем с конца. Ирина Павленко будет задавать вопрос. То есть от четвертого – к третьему, от третьего – ко второму, и первый номер будет спрашивать у четвертого. Ирина, вновь ваш вопрос, но теперь адресуйте его другой Ирине, 30 секунд.

Дебаты кандидатов 4-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ирина Павленко: Ирина Николаевна, вопрос такой: вам известно, наверное, современное направление развития демократии. Как вы относитесь к "захватчикам Уолл-Стрит" – они предлагают перейти от представительной демократии к прямой демократии: к референдумам, голосованию по Интернету. Как вы к этому относитесь?

Ведущий: Спасибо. Вопрос, я думаю, понятен. Минута времени на то, чтобы ответить на него.

Ирина Копкина: Партия "Яблоко" является единственной старейшей демократической партией в России. Партия "Яблоко" приветствует все демократические ценности. Партия "Яблоко" считает, что суд должен быть справедливым и равным для всех, что государство должно быть развернуто лицом к народу. Референдумы – это вещь хорошая: только жители могут принимать участие в голосовании по референдуму и определять дальнейшую судьбу Москвы и страны.

Ведущий: Спасибо. Я думаю, что какие-то конкретные демократические инициативы, какие-то конкретные механизмы вы могли бы отметить.

Ирина Копкина: Ну, например, я хотела бы отметить следующее: например, бюджет – это касается нашего города Москвы – должен приниматься на публичных слушаниях перед принятием Московской городской думой. Этого не происходит.

Ведущий: Собственно, на это времени только и хватило. Спасибо. Зато у вас есть время на вопрос, 30 секунд. Вы спрашиваете у Святослава Алырина, и 30 секунд ваши пошли.

Ирина Копкина: Скажите, пожалуйста, Святослав, с какими законодательными инициативами, как известно, деятельность депутата – это принятие законов, вы будете выступать в первую очередь, если вас изберут депутатом Московской городской думы?

Ведущий: Ирина, спасибо за вопрос. Святослав, если вы готовы отвечать, то начинайте.

Святослав Алырин: Вопрос понятен. Основная моя законодательная инициатива на должности депутата Московской городской думы – корректировка закона о рекламе города Москвы и наведение порядка в нормативно-правовых актах, которые касаются социальной сферы. Необходимо создавать рабочие группы, общественные группы граждан, которые будут контролировать с помощью депутата, с помощью ресурсов муниципалитета социальные службы города. Это и органы соцзащиты, и центры социального обслуживания. Посмотрите, что происходит сейчас в Крылатском: сверху донизу все завешано криминальной рекламой. Абсолютно все. Это займы без паспортов, это фальшивые удостоверения различные, справки, регистрации, прописки – все что угодно. Доходит до того, что люди из окон выпрыгивают уже, потому что на чужой паспорт оформляют кредит, потом в семье скандал.

Ведущий: Спасибо, Святослав. Ваш ответ понятен. У вас есть возможность вопрос задать Рустаму Махмудову, 30 секунд времени для этого стартует прямо сейчас.

Святослав Алырин: Скажите, пожалуйста, Рустам, как вы относитесь к тому, что обширная территория по Крылатской улице возле велотрека никак не используется? Правительство Москвы уже несколько лет назад приняло решение об организации там парка культуры и отдыха. И так этот вопрос не решается, не реализуется эта программа абсолютно.

Ведущий: Спасибо за вопрос, Святослав. Рустам, готовы ли отвечать на этот вопрос?

Рустам Махмудов: Да, конечно.

Ведущий: В таком случае минута времени начинается.

Рустам Махмудов: У вас неверная информация. Та территория, о которой вы говорите, – это территория особо охраняемой природной территории природно-исторического парка "Москворецкий", на территории которого находятся несколько памятников природы, животные и растения которой входят в Красную книгу Москвы. На этой территории вообще нельзя вести никакой градостроительной деятельности. И то, что там начали что-то делать, абсолютно противозаконно. У этой территории совершенно другая сфера. Это средозащитная территория. Это там жители могли просто дышать свежим воздухом и наслаждаться природой, то, что мы не можем сейчас в Москве. Вы попробуйте сейчас отъехать от Москвы на 30 километров – невозможно даже в лес зайти, потому что все застроено, все трассы. Что Киевское шоссе, что Минское шоссе, что Горьковское шоссе и прочие. Это единственная территория, где люди могут почувствовать себя частью природы. Тем более что сейчас идет уничтожение "зеленых легких" Москвы.

Ведущий: Рустам, спасибо. Святослав мотал головой во время ответа Рустама, но тем не менее эту тему вы сможете обсудить уже после эфира, потому что сейчас время Рустаму задавать вопрос. Вы спрашиваете у Ирины Павленко, если я ничего не путаю. Да, 30 секунд времени у вас есть.

Рустам Махмудов: Уважаемая Ирина Николаевна.

Ирина Копкина: Ирине Павленко.

Рустам Махмудов: А, Ирине Павленко. Понято. Скажите, пожалуйста, вот вы врач, депутат муниципального собрания не Крылатского, не Кунцева, не Строгина, а Тверского района. Не лучше ли было вам пойти в депутаты от этого района? Только не говорите, пожалуйста, что вас послала партия. Мы знаем, как ваша партия посылает, как она сдает своих людей. Спасибо.

Ведущий: Рустам, спасибо. Вновь вопрос примерно тот же, что был задан Святославу.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №4

Ирина Павленко: Да, я знаю, что вы в курсе, как партия направляет на выборы, так как вы были членом партии "Справедливая Россия", а теперь вы член партии КПРФ. Что касается меня, почему я пошла по этому округу – все-таки начнем с того, что действительно, "Справедливая Россия" приняла такое решение и отправила меня по этому округу. В этом округе я больше 20 лет работаю врачом Центральной клинической больницы. И те пациенты, которые ко мне приходят, при сборе анамнеза мной рассказывали о тех проблемах, которые существуют в районе. В частности, проложена вот эта трасса, которая по Рублевке, нужна ли она, не нужна – как они из окон дышат всем этим. Все эти вопросы и проблемы я знаю. Те же проблемы есть и в Тверском районе, и поэтому я смело могу их переложить сюда, в этот район. Я знаю, каким образом могу помочь избирателям в силу того, что мои знания и практический опыт помогут и в этом районе. Я считаю просто преступлением не использовать его в этом.

Ведущий: Спасибо, Ирина. Я напомню, что куда бы и какая партия ни слала, голосование будет по одномандатным округам, а не по партийным спискам. Большое спасибо всем кандидатам. Есть время для финального слова. По одной минуте предоставляется каждому из участников сегодняшних дебатов. И Рустам Махмудов прямо сейчас эту минуту получает.

Рустам Махмудов: Уважаемые избиратели, проживающие на территории 4-го избирательного округа. Я не являюсь членом какой-либо партии. Я беспартийный. И, несмотря на это, партия КПРФ предложила мне пойти от них на эти выборы. Я прошел жесточайший отбор среди коммунистов Москвы и пошел на выборы. Для меня, еще раз повторяю, депутатская деятельность – это продолжение моей общественной деятельности. Мы настолько успешно работали в Крылатском, что ни один из тех 4 депутатов, который был избран в 2004 году, больше не был допущен ни разу до выборов: ни в 2008, ни в 2012. Я хочу сказать, что если вы, уважаемые избиратели, отдадите мне свой голос, я буду также работать, как работал все эти 15 лет, только у меня будет больше полномочий, и я смогу сделать гораздо больше, чем делал, когда был просто муниципальным депутатом.

Ведущий: Спасибо, Рустам. Святослав Алырин, и ваша минута времени.

Святослав Алырин: Уважаемые избиратели, жители районов Кунцево, Строгино, Крылатское. Я призываю вас проголосовать 14 сентября именно за меня – за молодого энтузиаста, у которого за спиной стоит великая партия и мощный депутатский корпус в 56 депутатов Государственной Думы с ее лидером Владимиром Жириновским. Мы создадим в округе такую обстановку, где будет удобно и комфортно проживать каждому жителю этих районов. Мы добьемся выделения средств из бюджета города Москвы на организацию социальных льготных магазинов для пенсионеров. В шаговой доступности. Эта программа не реализуется правительством Москвы. Мы добьемся создания парка культуры и отдыха наподобие "Сокольников" в Крылатском, для того чтобы весь Западный округ мог отдыхать там. Ходить в кино, на танцевальные площадки. Как для молодежи, так и для людей почтенного возраста. Мы организуем парламентскую трибуну в этом парке. Голосуйте за Алырина.

Ведущий: Спасибо, Святослав. Ирина Копкина, минута времени для финального слова у вас.

Ирина Копкина: Я иду в Думу, потому что не согласна с антисоциальными законами, которые напринимали депутаты "Единой России" уходящего созыва. В частности, они поддержали закон, который привел к укрупнению больниц, поликлиник и школ, "благодаря" которым многие из вас остались без работы. Этот закон побудил социальную напряженность в обществе. Став депутатом, я разверну систему здравоохранения. И как знать, каких законов они еще напринимают, если займут большинство в Думе. Голосуйте за честных профессионалов от партии "Яблоко". Голосуйте за Ирину Копкину.

Ведущий: Спасибо, Ирина. И минута времени на финальное слово Ирине Павленко. Время пошло.

Ирина Павленко: Уважаемые избиратели 4-го округа. Я Павленко Ирина, замужем, имею двоих детей. Те вопросы, которые сегодня здесь озвучивались, – это все уровень муниципальный. Этот уровень я конкретно прошла ножками. И решаю четко вопросы межевания, в которых я стала просто профессионалом. Вопросы здравоохранения я знаю. Поэтому я прошу вас: уважаемые избиратели, приходите на выборы. Приходите не те, кого послала партия единороссов, а приходите на выборы и голосуйте душой. Потом приходите и плакать уже к муниципальным депутатам. Одумайтесь, сделайте правильный выбор.

Ведущий: Еще 15 секунд времени у вас есть, вы можете еще что-то успеть сказать.

Ирина Павленко: Я коротко. Я не обещаю, я выполняю. На сегодняшний день я со своими избирателями круглые сутки на мобильном телефоне.

Ведущий: Спасибо. Ну что же, это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы. Мы увидимся на телеканале "Москва 24" сегодня в 18.30. Не пропустите.