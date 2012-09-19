Дефицит бюджета Москвы на 2012 год сократился на 10,7%

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгордума сократила дефицит бюджета столицы на текущий год. Согласно корректировкам, доходы города в 2012 году составят около 1,4 триллионов рублей, а расходы - 1,6 триллионов рублей.

Дефицит бюджета сократился на 10,7%, что составляет более 225 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя столичного департамента финансов Веры Чистовой, корректировка доходной части бюджета обусловлена фактическими поступлениями доходов.

За восемь месяцев доходы города составили 65% от годовых назначений, а выполнение плана за тот же период прошлого года составляло примерно 71%. Так, почти на 53 миллиарда рублей сократились поступления от налога на прибыль, при этом выросли доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Сокращение доходной части также связано с погашением 27 миллиардов рублей государственного долга за счет свободных остатков бюджета. Сейчас госдолг Москвы составляет 201 миллиард рублей, что на 33 миллиарда меньше, чем на начало года.

Как рассказал председатель бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов, корректировка расходной части предусматривает снижение финансирования отдельных госпрограмм.

Так, программа "Жилище" сокращена более чем на 16%, программа развития коммунальной и инженерной инфраструктуры - почти на 14%, программа развития индустрии отдыха и туризма - на 19%. В то же время, программу социальной поддержки сократят незначительно - на 1,6%.

Наиболее болезненным для экономики Москвы, по мнению Игоря Антонова, станет сокращение адресной инвестиционной программы. Бюджетные инвестиции будут снижены более чем на 29 миллиардов рублей.

Председатель комиссии отметил, что в этом году будет недофинансировано строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства, водоотведения поверхностного стока, а также коллекторов. В бюджете 2013 года эти расходы должны быть компенсированы, - заявил Антонов.