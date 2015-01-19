Мосгордума будет пресекать травлю животных догхантерами

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Депутаты Мосгордумы совместно с полицией будут пресекать незаконные акции догхантеров в Москве. Защиту животных парламентарии возьмут под особый контроль, сообщает Агентство "Москва".

Депутаты организуют профилактическую работу в соцсетях, а затем будут передавать полученную информацию правоохранительным органам. Догхантерам грозят меры административного воздействия.

Догхантерами называют людей, которые занимаются целенаправленным истреблением бродячих животных, в первую очередь - собак. Зачастую четвероногих травят различными препаратами, которые предварительно добавляют в фарш. Такие приманки раскладывают в местах, где замечены бродячие собаки. Однако зачастую жертвами догхантеров становятся и домашние питомцы.

Так, в начале октября прошлого года в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное местные жители обнаружили множество трупов собак. Погибшие животные, предположительно, были отравлены.

Отметим, что сообщества и сайты догхантеров в интернете, как правило, быстро блокируются и попадают в список запрещенных сайтов.