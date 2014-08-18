Полная расшифровка дебатов кандидатов по 26-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 26 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 26-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Юрий Медовар ("Яблоко"), Евгений Балашов (КПРФ), Владислав Федосов (ЛДПР), Кирилл Щитов ("Единая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку дебатов.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Эфирное время предоставляется согласно законодательству. Перед началом эфира у нас была жеребьевка, которая определила порядок размещения наших кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Илья Федоровцев. Еще раз здравствуйте, и мы начинаем. Итак, я представляю наших сегодняшних кандидатов. Это кандидат №1 – Юрий Медовар. Юрий, здравствуйте.

Юрий Медовар: Добрый день.

Ведущий: Кандидат номер 2 – Евгений Балашов. Евгений, и вам тоже здравствуйте.

Евгений Балашов: Здравствуйте.

Ведущий: Номер 3 – Владислав Федосов. Владислав, добрый день.

Владислав Федосов: Добрый день.

Ведущий: И Кирилл Щитов, кандидат номер 4. Кирилл, здравствуйте.

Кирилл Щитов: Здравствуйте.

Избирательный округ № 26 Районы: Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты: Балашов Евгений Борисович .

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в ассоциации агроперерабатывающего и пищевого технологического машиностроения "АГРОТЕХМАШ". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским городским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Медовар Юрий Анатольевич .

Родился в 1951 году, живет в Москве. Работает в ФГУП науки "Институт водных проблем Российской академии наук". Занимает должность старшего научного сотрудника. Выдвинут региональным отделение партии "Яблоко".

Пройдаков Андрей Юрьевич .

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в УК "Мой двор, мой подъезд" ООО УК "МДМП". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Федосов Владислав Владимирович .

Родился в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским городским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Щитов Кирилл Владимирович .

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в Мосгордуме. Занимает должность депутата. Выдвинут московским городским региональным отделением партии "Единая Россия".

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 26 избирательного округа

Ведущий: Итак, первый раунд – у нас непосредственно презентация каждого из кандидатов. Есть по 1 минуте у каждого, таймер все видят, отсчет сейчас пойдет. Итак, сейчас вступительное слово на презентацию у Юрия Медовара. Юрий, прошу, ваша минута пошла.

Юрий Медовар: Добрый день, дорогие москвичи. Я, Юрий Медовар, коренной москвич, родился в знаменитом роддоме Грауэрмана, в котором родилась и моя дочь. К сожалению, внучка родилась в другом месте, так как московские власти закрыли роддом. Им нужны банки, а не дети. Я работаю в Институте водных проблем Российской академии наук, я кандидат наук. Я занимаюсь проблемами геоэкологии. И, по данным воронежской Общественной палаты, являюсь самым главным экотеррористом, лжеученым России, так как защищаю черноземы от добычи никеля.

Я считаю, что черноземы – это главное достояние России. Спасем черноземы – мы спасем Россию и защитим Москву от пагубного влияния. Иду в Мосгордуму для того, чтобы там была настоящая, здоровая оппозиция, которая бы поставила исполнительную власть под контроль граждан. Если мы заставим исполнительную власть работать на народ, а не саму на себя, мы будем жить в прекрасном городе. Благодарю за внимание.

Ведущий: Спасибо, Юрий Медовар. Теперь презентация от Евгения Балашова. Евгений, ваша минута, прошу.

Евгений Балашов: Здравствуйте. Мне 50 лет, я коренной москвич. Живу в районе Зябликово, который входит в наш округ, 26-й. Родился в семье лауреата Государственной премии СССР, автора отечественного бронежилета и ветерана войны и считаю, что, как житель именно района Зябликово, важные проблемы лежат на поверхности. Правда, бездействие чиновников по решению их – оно тоже очевидно. Это надо решить немедленно, сразу, когда буду избран, с 15 сентября.

Первое: очереди в поликлиниках. Издевательство над людьми, которые простаивают и достают этот талон несчастный неделю, а то и больше. Остановить развал промышленного комплекса, промышленных территорий. Рабочие места для москвичей будущих поколений. Остальные пункты программы я заявлю позже. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Мы переходим дальше. Владислав Федосов, кандидат номер 3. Владислав, прошу, ваша минута.

Владислав Федосов: Меня зовут Владислав Федосов. Я – кандидат в Московскую городскую Думу шестого созыва. Я с юных лет вел за собой массы молодежи, будь то, например, в армии: я удостоен звания младший сержант, а это должность замкома взвода. После того как я демобилизовался из армии, я поступил в высшее учебное заведение, где через несколько месяцев меня избрали председателем студенческого совета. И вновь я стал работать с молодежью: я начал работать со студентами, потому что и сам я студент. Я их очень хорошо понимаю, потому что сам таким являюсь.

Считаю, что ЛДПР ведет верную политику, работая с молодежью, потому что молодежь есть двигатель прогресса. С молодежью мы придем в настоящее будущее. Поэтому за ЛДПР голосуйте 14 сентября. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, несколько секунд у вас осталось. Ну, я думаю, ничего страшного. Мы переходим дальше, и номер 4, кандидат представляет себя. Теперь Кирилл Щитов. Кирилл, прошу, ваша минута.

Кирилл Щитов: Спасибо. Добрый день, дорогие жители, дорогие избиратели 26 округа. Меня зовут Щитов Кирилл, я баллотируюсь от партии "Единая Россия". Свою работу как действующий депутат на новых районах для себя я начал непосредственно с того, что пошел во дворы, я таких встреч провел уже 97 на сегодняшний день. И каждая встреча дает конкретные наказы, конкретные пожелания, конкретные проблемы, о которых говорят наши жители.

Таких вопросов в работе сейчас 1198, 302 из них уже решены по горячим следам. И каждый из этих вопросов лег в мою программу. Программа состоит из 14 пунктов. 14 направлений, о которых говорят жители, – это наша народная программа, которую мы писали вместе. И если мы говорим о каких-то конкретных направлениях, то за ними стоят чаяния конкретных людей. Если мы говорим, например, о транспорте, то это не транспорт в целом, это конкретная Бесединская развязка, которую мы должны будем построить. О других пунктах программы я скажу чуть позже.

Ведущий: Да, у вас будет время, Кирилл. Спасибо большое. Еще раз напомню, что у нас в студии сейчас кандидаты в депутаты по 26 избирательному округу. Это районы Братеево, Зябликово и часть района Орехово-Борисово Южный. Кандидаты, собственно, сейчас это уже упоминали.

Следующий раунд у нас – непосредственно вопросы-ответы, в порядке очереди, в порядке жеребьевки. Итак, вопрос от Юрия Медовара для Евгения Балашова. Юрий, прошу. 30 секунд у вас есть на вопрос. И минута – на ответ.

Юрий Медовар: Евгений, добрый день. Всегда партия "Яблоко", когда была в Мосгордуме, продуктивно работала вместе с КПРФ, вы из КПРФ. Скажите, пожалуйста, если вы станете депутатом Мосгордумы, будете вы также плодотворно работать с партией "Яблоко"? Или вы от нас абстрагируетесь? Как вы считаете, у нас может получиться с вами хороший альянс?

Евгений Балашов: Есть примеры по России…

Ведущий: Спасибо. Секундочку, пойдет минута. И прошу.

Евгений Балашов: Спасибо за вопрос. Дело в том, что в регионах мы уже продуктивно сотрудничаем, где победили, например, в Новосибирске мэром стал коммунист Локоть. Я сегодня встречаюсь с избирателями, провел более 100 встреч, и практически на каждой встрече этот вопрос задают. Я обещаю, что мы будем вместе с конструктивной оппозицией всегда вместе вести эту борьбу.

Например, в экологическом плане, с представителем "Яблока" академиком Яблоковым мы уже ведем такую работу и по Капотне, которая, кстати говоря, загрязняет наш округ – Братеево и Зябликово, и эту работу мы будем, безусловно, проводить.

Более того, скажу, у нас есть семь, по крайней мере, инициатив, которые разрабатывались совместно с конструктивной оппозицией, к которой относится в том числе партия "Яблоко".

Юрий Медовар: Спасибо.

Ведущий: Спасибо, ответ более чем полный. Прошу, Евгений, сейчас вы будете задавать вопрос для Владислава Федосова. Также 30 секунд на вопрос и минута на ответ. Прошу.

Евгений Балашов: В моей программе "Семь шагов за семь лет", она называется "77", вторым пунктом программы является досуг, вернуть досуг в районы, для подростков в первую очередь. При абсолютном бездействии партии "Единая Россия" в Московской городской Думе была развалена программа "Дети улиц" и был расформирован департамент семейной и молодежной политики. Как вы считаете, вы будете, будучи депутатом, восстанавливать эти программы?

Ведущий: Спасибо. Отвечает Владислав Федосов. Как раз вы упоминали про работу со студентами. Я думаю, как раз вопрос для вас.

Владислав Федосов: Безусловно. Конечно, работа с молодежью – это проблема номер один, которую надо решать срочно, потому что молодежь – это будущее. Моя бабушка, например, работала в Братеево в ДК и возглавляла оперную студию. Я хочу также продолжить культурно-массовые мероприятия для студентов, привлекать их в кружки, обучать, показывать на своем примере.

Но также нельзя забывать о физическом воспитании наших молодых дарований. Например, у нас в районе нет нормального физкультурно-оздоровительного центра. Я считаю, что и этот вопрос надо, безусловно, поднимать неоднократно, надо добиваться результата, чтобы строились не эти большие гиганты, фитнес-центры, абонементы в которые стоят баснословные суммы, а доступные варианты, куда мог бы пойти любой студент, любой молодой человек привести себя в форму, потому что здоровье есть дисциплина. Так что, безусловно, за молодых. Поддержим.

Ведущий: Спасибо. И теперь вопрос прошу, Владислав, от вас. Владислав Федосов задает вопрос Кириллу Щитову. 30 секунд и минута. Прошу.

Владислав Федосов: Кирилл, безусловно, я наслышан о вашей работе со студентами, сам принимал в этом участие, но как вы отнесетесь, если мы будем бороться за открытие физкультурно-оздоровительного центра в Братееве, Зябликове?

Ведущий: Приходится бороться за открытие?

Владислав Федосов: Конечно, безусловно, потому что эти места даются под заводы, под какие-то банки и так далее, о чем уже упоминали мои коллеги.

Ведущий: Хорошо, спасибо. Кирилл, прошу, ваша минута сейчас пойдет. Будете ли вы бороться за открытие?

Кирилл Щитов: Владислав, большое вам спасибо за вопрос. Я считаю, что мы должны не просто бороться в будущем, мы уже это делаем сейчас. Я приведу частный пример. В Братееве физкультурно-оздоровительный комплекс с осени пойдет на ремонт. И дети, которые занимаются в спортклубе "Квадрат" – несколько секций, где детишки занимаются каратэ, рисковали остаться на улице буквально с октября-ноября месяца. Но при поддержке Департамента имущества города Москвы вопрос был решен в пользу жителей.

Два помещения на Ключевой, на Паромной улице были на позапрошлой неделе по распоряжению Департамента переданы управе района Братеево для организации спортивной работы с жителями. И по этим двум адресам после закрытия ФОК на ремонт мы будем размещать эти детские спортивные секции.

Помимо этого, я знаю, не хватает помещений, нам просто надо подобрать те участки, где возможно такое строительство организовать, согласовать с местными жителями и построить новый ФОК, тем более что и жители Братеева, а еще чаще жители Зябликова с таким обращением часто обращаются к нам.

Владислав Федосов: Спасибо.

Прошли дебаты кандидатов в МГД от 26 избирательного округа

Ведущий: Спасибо, Кирилл Щитов отвечал. Ну что ж, мы идем в обратном сейчас порядке. У нас еще один раунд вопросов и ответов. Собственно, Кирилл, не расслабляйтесь, теперь вы задаете вопрос для Владислава Федосова. Прошу. 30 секунд и минута, все точно так же.

Кирилл Щитов: Владислав, у меня к вам такой вопрос. Вы представляете собой творческую часть жителей города Москвы в силу своей профессии, в силу своей профессиональной занятости. Я хотел спросить, помимо творческой составляющей работы с молодежью, как вы собираетесь вникать в вопросы ЖКХ и благоустройства? Ведь эта проблематика в 80, а то и в 90 процентах случаев то, что больше всего и чаще всего волнует наших жителей и наших избирателей.

Ведущий: Спасибо, Кирилл. Да, совершенно справедливо, но не только с молодежью приходится работать, но и с ЖКХ, это наше все. Прошу.

Владислав Федосов: Кирилл, спасибо большое за вопрос. Действительно, эти вопросы поднимаются во многих городах, не только в Москве. Но в Москве этот вопрос особо остро – ЖКХ, потому что управляющие компании вроде как не всегда бывают честны, как говорят наши избиратели. Поэтому бороться, добиваться честности придется, конечно.

Я собираюсь работать над тем, чтобы, например, многофункциональные центры, которого нет, например, в Зябликове, и бабушкам придется ехать непонятно куда, в другие районы, был открыт и в Зябликове тоже, и в Братееве, чтобы все это было в шаговой доступности, чтобы в режиме одного окна: подал все документы – через 20 минут все получил обратно. Центр социального обеспечения – то же самое, чтобы это было в шаговой доступности, потому что это делается также либо для избирателей постарше, либо для маломобильных групп граждан. Такие вопросы всегда насущные, и, безусловно, будем поддерживать и вместе бороться за решение этих вопросов.

Ведущий: Спасибо. Кирилл, я прошу прощения, мне подсказали, что я вас лишил еще одного вопроса. Вы должны были задать еще Юрию Медоварову ваш вопрос. Так что прошу, сейчас есть у вас 30 секунд, так что давайте.

Кирилл Щитов: Юрий, у меня к вам такой вопрос. Вы в своем вступительном слове заявили о том, что занимаетесь проблематикой черноземья, многие наслышаны действительно об этой проблеме. Но все-таки как депутат Московской городской Думы, избранный от 26 округа, от районов Зябликово и Братеево, - как вы видите свою работу, прежде всего непосредственно с теми жителями, которые проживают и которых, может быть, проблема черноземья волнует, но во вторую очередь, явно не в первую?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Юрий Медоваров: Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, бесспорно. Проблемы черноземья волнуют не только жителей Зябликова, но и всей Москвы. Но мы оставим ее сейчас за кадром. Меня волнует экология Южного округа нашего, административного. Я не подразделяю то, что я жил в центре, а вы живете на месте. Я считаю, что Москва – это агломерация единая, как единый организм.

Прежде всего я бы занялся проблемами экологии. Экология в Южном округе, я потом поближе скажу, подробнее, находится в самом плачевном положении. А вот от этого как раз страдает здоровье и детей, и взрослых. А вот для того чтобы было нормальное здоровье, я бы прежде всего, в первую очередь, обратил бы внимание на семейного доктора. Чтобы ни бабушки, ни подростки не бегали по разным поликлиникам, а чтобы у них был прекрасный семейный доктор, который знал бы их проблемы и решил бы их на месте. Вот это, я думаю, прерогатива самая главная работа в районе.

Ведущий: Спасибо, ответ принят. Мы идем дальше, и теперь Владислав Федосов задает вопрос для Евгения Балашова. Прошу.

Владислав Федосов: Евгений, безусловно, вопрос озеленения всегда стоит в любых округах, в любых районах остро. Есть какие-то идеи по тому, как решить этот вопрос в нашем районе, потому что, по некоторым данным, 2,3 тысячи гектаров в нашем Южном административном округе отдано под промзоны?

Евгений Балашов: Могу ответить как многодетный отец. Я люблю гулять вдоль берегов речки Городни (Городянки), я как раз живу на улице Мусы Джалиля, а это напротив, на границе с Братеевом. И хочу сказать, что надо нам сделать прозрачной в первую очередь сферу ЖКХ, которая за это отвечает. Сегодня траты ЖКХ идут на вырубание травы в районе Зябликово. В Братееве та же самая картина. Люди жалуются. Организации – управляющие и ГУИСы к этому абсолютно равнодушны. Я лично ходил на прием к главе управы Хромовой, Зябликовской управы, и до сих пор воз поныне там. Придя к власти – вы или я – мы будем в первую очередь решать вопросы озеленения города, высадки деревьев. И действительно, это большая-большая экологическая проблема для всех нас и для наших детей в том числе.

Ведущий: Спасибо. Прошу, теперь Евгений задает вопрос для Юрия Медовара.

Евгений Балашов: Юрий, я хотел бы задать вопрос, связанный с нашим сотрудничеством в области экологических форумов. В частности, не считаете ли вы, что бездействие партии "Единая Россия" привело к тому, что вопрос Капотни, нефтеперерабатывающего завода, не решается? Как вы относитесь к тому, чтобы раскошелить "Газпром" и "Роснефть", это шестой пункт программы, к решению утилизации и глубокой переработке

отходов?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Юрий Медовар: Прекрасный вопрос. Я всячески поддерживаю вашу программу в этой части, потому что действительно, экологическая проблема в округе стоит очень остро. Сейчас академик Яблоков выпустил очень интересный экологический меморандум, в котором как раз он и приводит эти кусочки, абзацы из вашей программы. То есть действительно, нужно сделать переработку, нужно убрать все мусоросжигательные заводы. Нужно делать только заводы по твердым бытовым отходам, чтобы ни в коем случае не было проблем с раком у детей.

Вы знаете, что в радиусе одного километра от мусоросжигательного завода дети заболевают раком? В радиусе одного километра! В свое время партия "Яблоко" остановила при Лужкове строительство мусоросжигательных заводов с перепрофилированием их именно на твердые бытовые отходы. И надо обязательно заставить "Газпром", этих олигархов, чтобы вкладывать деньги в экологию. Потому что экология у них стоит на последнем месте. На остаточном. Они на ней экономят. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Юрий, теперь вы задаете вопрос для Кирилла Щитова. Прошу.

Юрий Медовар: Скажите пожалуйста, ваша партия – "Единая Россия" – перед уходом, как говорится, на летние каникулы, успела сделать очень интересный законопроект, в котором переложила капремонт с государственных плеч на частные. И мы должны с 1 августа получать квитанции, в которых будем платить отдельной строкой за капремонт. Но не все дома стоят в равных условиях. Есть дома, которые 40 лет не ремонтируются, а есть абсолютно новые. Ваше мнение по этому вопросу.

Кирилл Щитов: Это не так. Программы, которые предусматривают капитальный ремонт за счет субсидий, выделяемых из бюджета города Москвы, – они сохраняются, они остаются. И я уверен, что при победе партии "Единая Россия", при большинстве в Мосгордуме шестого созыва, при утверждении бюджета на предстоящие годы в октябре 2014 года эти программы будут расширены. Я лично считаю, что у нас как раз в Братееве, Зябликове все дома, практически все дома, нуждаются в капитальном ремонте. Какие-то в комплексном, какие-то в выборочном. Поэтому наша задача – сохранять бюджетные дотации на капитальный ремонт, и эту задачу мы будем в следующем созыве Московской городской Думы отстаивать.

Действительно, каждый дом находится в неравных условиях. Какому-то дому, я уже сказал, требуется выборочный капремонт, какому-то – более сложные работы. Но тем не менее наша задача – сделать так, чтобы каждый дом стал комфортным. И для этого в бюджете города, еще раз повторяю, деньги будут заложены, и никто на плечи жителей эту задачу перекладывать не собирается.

Ведущий: Спасибо. Ну что, теперь у нас есть время для заключительного слова. По минуте есть у каждого участника. Номер один в порядке жеребьевки – так же Юрий Медовар, прошу, ваша минута.

Юрий Медовар: Дорогие друзья! Мне очень грустно все-таки еще раз сказать, что Южный округ находится в очень плачевном состоянии. Там колоссальные проблемы с воздухом, там колоссальные проблемы с водой. Но я вам скажу еще более ужасную вещь: в Южном административном округе находятся почвы, в которых содержание ДДТ (ДДТ – это не рок-группа из Петербурга, это тот самый дуст, которым травили клопов и тараканов в Москве в 50-е годы) превышает в 147 раз нормы.

Вы понимаете, что такое 147 раз? Еще страшно то, что мы проводим мониторинг, и эта концентрация растет со временем. Вот откуда она там взялась – я не знаю. Поэтому я хочу заняться именно экологией Южного округа, довести ее до такой степени, чтобы вы могли дышать свежим воздухом, пить чистую воду, не болеть. Все на выборы. Ваш кандидат – Юрий Медовар. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, теперь есть ровно минута у Евгения Балашова. Евгений, прошу.

Евгений Балашов: Первое – это решить вопросы очередей в наших поликлиниках. Сохранить 121-ю детскую поликлинику в районе Зябликово, которую сегодня практически выживают с территории. Вернуть досуг подросткам в район: доступный, гарантированный, бесплатный досуг. Остановить развал промышленных территорий. Восстановить промышленность на территории ЗИЛ, "Серпа и молота" и других тысяч заводов.

Трудовые визы для всех мигрантов на той территории, где они живут сегодня. Пятое: раскошелить "Газпром" и "Роснефть" на утилизацию и переработку выбросов Капотни. Шестое: принятие транспортного кодекса Москвы, который обеспечит оптимальную схему транспортных развязок и минимизирует ожидание автобуса на территории округа – в Братееве и Зябликове. И седьмое: сделать прозрачной схему ЖКХ. Все на выборы. Призываю голосовать за партию КПРФ.

Ведущий: Спасибо. Теперь ровно минута есть у Владислава Федосова. Прошу, заключительное слово.

Владислав Федосов: Спасибо. Я уже говорил о многофункциональном центре, который необходимо построить в Зябликове, чтобы не нужно было ехать в другие районы. Необходимо также и решить вопрос с пенсионными фондами, вроде как пенсионный фонд делается для пожилых людей. То же самое – нужно ехать куда-то на Каширку, чтобы решать эти вопросы. Естественно, это недопустимо. Нужно это также делать не просто в районе, а еще и в шаговой доступности для пожилых наших избирателей также Центр социального обеспечения.

Вроде как выделили место, но жители против. Значит, надо выходить и разговаривать с людьми, вести диалог, помогать каким-то образом. Также, я еще раз поднимаю вопрос по поводу физкультурного развития и культурного развития нашей молодежи. Если мы сможем хорошо воспитать нашу молодежь, то она также нам поможет в помощи старым людям, которых не так мало в нашем районе. Голосуйте за ЛДПР, за русских, за молодую кровь.

Ведущий: Спасибо. И заключительное слово у Кирилла Щитова. Прошу, ваша минута пошла.

Кирилл Щитов: Дорогие жители, я обещал в завершении наших дебатов вернуться к своей программе. Эту программу писали мы вместе с вами, на моих встречах мы разговаривали, мы обсуждали те наказы, которые вас больше всего волнуют, ту проблематику. И поэтому я считаю, что наша с вами программа является народной. Народные 14 пунктов, за каждым из которых стоят конкретные пожелания, конкретные требования, конкретные

проблемы. Я привел в пример проблемы транспорта и конкретно Бесединскую развязку.

Если мы говорим об экологии – это действительно НПЗ в Капотне, это проблема "Лигетт-Дуката". Если мы говорим про досуг молодежи, конкретная проблема которая была со спортклубом "Квадрат", а также решение проблемы по созданию новых спортивных объектов. Если мы говорим про спокойствие наших дворов, про экологию – мы должны жестко ограничить парковку большегрузного транспорта, "Газелей", на территории 26-го избирательного округа. Каждый пункт мы с вами обсуждали вместе, вы приходили на встречи, я приходил к вам во дворы. Я иду снова, приходите на встречи ко мне. А 14 сентября проголосуйте за меня, за Кирилла Щитова, за "Единую Россию". Вместе победим.

Ведущий: Спасибо. Кирилл, у вас встроенный таймер, вы точно минуту говорили, как положено. Спасибо большое. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 26 избирательному округу. Сами выборы состоятся 14 сентября. Ну а следующие дебаты на канале "Москва 24" сегодня в 18.30. Еще увидимся.