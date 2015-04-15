Мосгордума отложила введение "тихого часа" в жилых домах днем

Фото: M24.ru

Депутаты Мосгордумы пока не планируют вводить "тихий час" в жилых домах в дневное время. В это время планировалось запретить проводить любые ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас нельзя однозначно сказать, что большая часть москвичей поддерживает эту идею. Возможно, через некоторое время мы вернемся к этому", – заявила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

20 февраля M24.ru сообщало, что Мосгордума готова разработать законопроект о введении в столице "тихого часа". Такая система действует в Подмосковье, где с 2014 года запрещено шуметь с 13 до 15 часов.

Ранее на портале "Активный гражданин" прошло голосование за ужесточение городского закона "О тишине". 69 процентов москвичей высказались за то, чтобы шумные работы в домах велись с 9.00 до 19.00, а не с 7.00 до 23.00, как сейчас.

Причем почти половина опрошенных (47 процентов) предлагает прерывать работы на "обеденный перерыв" в дневное время. Около четверти москвичей (22 процента) полагают, что перерыв можно и не делать. 19 процентов горожан – за "тихий час", при этом согласны общий график шумных работ сделать более лояльным к ремонтникам – с 8.00 до 22.00. И только 10 процентов опрошенных считают, что ничего вообще менять не надо.

За уровнем шума на улицах в настоящее время следит Мосэкомониторинг. Туда москвичи также могут пожаловаться, например, на очень шумную стройку. А по поводу разгрузки товаров около жилых домов по ночам можно обратиться в Московскую административную дорожную инспекцию.