В Московской области могут запретить продажу алкоэнергетиков

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Депутаты Мосгордумы и парламент Московской области совместно рассмотрят законопроект о запрете алкогольных энергетиков. Об этом заявил председатель МГД Алексей Шапошников на открытой встрече с журналистами, сообщает Агентство "Москва"

По его словам, депутаты намереваются рассмотреть вопрос вместе с парламентарями области из-за того, что тяжело разграничить Москву и область. Введение же запрета только в столице или только в области неэффективно.

Предложение запретить продажу алкогольных коктейлей в банках напитков будет включено в план работы обеих структур в 2015 году.

Ранее сообщалось, что слабоалкольные напитики, популярные среди подростков, могут исчезнуть из магазинов мегаполиса предстоящей весной.

Депутаты Мосгордумы поддержали петицию общественников о запрете алкогольных энергетических напитков. Следующим этапом станет опрос в "Активном гражданине", чтобы заручиться поддержкой всех москвичей.

В настоящее время розничную продажу алкогольных коктейлей запретили в Чечне, Краснодарском крае, на Чукотке и в Ростовской области. В США алкоэнергетики запрещены с 2010 года.