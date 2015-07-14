В Мосгордуму поступило семь предложений по установке памятника князю Владимиру

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Мосгордуму поступило семь предложений о возможных местах для установки памятника князю Владимиру, сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Совет депутатов муниципального округа Доргомилово предлагает установить памятник на территории между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко. Гражданин Аравин Б.А. просит установить памятник на территории проектируемого парка "Зарядье". Инициативная группа храма Богоявления Господня в Доргомилово предлагает установить монумент на берегу реки напротив Киевского вокзала у дома Архитекторов.

Депутаты фракции КПРФ в одном письме отправили пять предложений. Среди них – Площадь Европы, Смоленская-Сенная площадь, Болотная площадь, Боровицкий холм, а также территория, прилегающая к храму Христа Спасителя.

Московское отделение партии "Яблоко" предлагает установить памятник на Лубянской площади, а региональный общественный фонд Содействия инициативе общественных организаций по постановке памятнику патриарху Гермогену – рядом с храмом Христа Спасителя и часовней Державной Божьей матери, передает корреспондент m24.ru.

"Комиссия по монументальному искусству ждет предложений от Российского военно-исторического общества. Как только они появятся, комиссия рассмотрит все возможные варианты", – сказал Шапошников.

Напомним, монумент планируют установить 4 ноября 2015 года – в День народного единства. Открытие памятник хотят приурочить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы.

Рекомендацию историков, священнослужителей и общественных деятелей по установке памятника именно на Воробьевых горах в октябре поддержала комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме.

Позднее Российское военно-историческое общество обратилось в МГД с просьбой рассмотреть другие возможные площадки для установки памятника. Выбранную площадку не одобрила часть жителей столицы, кроме того, специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах Воробьевых гор.