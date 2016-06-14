Московские улицы предложили назвать в честь боксеров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Депутаты Мосгордумы предлагают назвать некоторые столичные улицы в честь знаменитых советских боксеров, сообщает Агентство "Москва".

"Есть же наши чемпионы великие, которых нет уже с нами. Вся страна знает боксера Валерия Попенченко, это олимпийский чемпион 1964 года, он был признан тогда лучшим боксером, к тому же он москвич. Петр Заев, тоже великий спортсмен, и другие многие боксеры", – сказал заместитель председателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Ренат Лайшев.

Он также отметил, что после увековечивания памяти советских боксеров, можно приступать и к иностранным спортсменам. Например, назвать улицу в честь кубинского трехкратного олимпийского чемпиона Теофила Стивенсона.

"Куба, она намного роднее и ближе нам, чем другие страны. Он (Теофило Стивенсон) недавно ушел из жизни, тоже можно было бы улицу назвать в честь него. Я думаю, что надо начинать с наших спортсменов, может, стоит поинтересоваться у Федерации бокса России. Самое главное, чтобы это служило взаимопониманию между нашими народами", – добавил Лайшев.

Недавно чеченские власти приняли решение назвать один из проспектов в Грозном в честь олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Мухаммеда Али. Боксер скончался 3 июня 2016 года на 75-м году жизни.

Имя спортсмена также временно присвоили 33 Waite Street в Нью-Йорке. А с 1978 года бульвар Али есть в Луисвилле (штат Кентукки).