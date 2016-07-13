В Москве по инициативе ЕР введена пост-оплата эвакуации

Фото: m24.ru

Мосгордума разрешила возвращать эвакуированные автомобили владельцам до оплаты ими услуг по эвакуации. Такое решение было принято на внеплановом заседании 13 июля.

Кроме того, за быструю оплату штрафа предусмотрена скидка 25 процентов.

Закон вступит в силу к концу июля. Ранее предполагалось, что изменения начнут действовать с первого сентября.

Во время обсуждения документа депутаты городского парламента отметили, что благодаря новым правилам автовладельцам будет проще оспорить штрафы, а водители, признающие свою вину, смогут экономить деньги на своевременной оплате постановлений.

Закон был принят единогласно.

Согласно действующему порядку владелец перемещенного транспортного средства для его возврата обязан оплатить расходы на перемещение и хранение транспортного средства и предоставить документы, подтверждающие право на управление транспортным средством.