Усыновители и Герои труда будут получать бесплатную юрпомощь в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении поправки к законопроекту об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам.

Так, данное право распространяется детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также желающих усыновить или принять на воспитание в свою семью ребенка.

Причем взрослые смогут бесплатно обратиться к столичным юристам только по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей.

Кроме того, на бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать Герои труда России.

"Установлен не только перечень групп граждан, но и список вопросов и видов юридической помощи, которые они могут получить: от пенсионных споров до рассмотрения вопросов по жилью", - пояснил на заседании председатель комиссии по законодательству, депутат Александр Семенников.

Он пояснил, что услуги будут оказываться только при наличии документов и справки из департамента соцзащиты.

"Данной поправкой мы вносим изменения в столичный закон, тем самым приводя его в соответствие с федеральным", - пояснил Семенников.

По словам депутата, сам порядок предоставления документов для сотрудничества с адвокатами может быть перенесен с уровня правительства на уровень департамента. Для подготовки поправок депутаты взяли 5 дней.

Ранее получить бесплатные консультации могли ветераны, люди с ограниченными физическими возможностями и малоимущие граждане.

Отметим, что Министерство труда России также разработало законопроект, согласно которому Фонд социального страхования обязан оказывать бесплатную юридическую помощь молодым матерям. Юридическую можно будет получить по страховым вопросам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.