Избирательная кампания по выборам мэра началась в Москве

В Москве официально стартовала кампания по выборам мэра

В Москве 11 июня официально началась избирательная кампания по выборам мэра столицы. Официальная газета московского правительства "Тверская, 13" опубликовала решение Мосгордумы о назначении дня выборов, дав старт кампании.

Выдвижение кандидатов и сбор необходимых документов начнется в среду, 12 июня. Каждый из претендентов должен будет собрать 73 021 подпись, что соответствует 1% от общего числа избирателей.

"В поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов местного самоуправления и (или) избранных на муниципальных выборах и действующих глав муниципальных образований", - говорится в постановлении Мосгоризбиркома.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 4 июня сообщил о намерении обратиться к президенту с просьбой провести прямые выборы мэра. На следующий день, 5 июня, президент поддержал решение Сергея Собянина и принял отставку главы московской администрации.

Поправки в Избирательный кодекс Москвы, устанавливающие прямые выборы мэра, Мосгордума приняла 27 июня 2012 года. Мэр избирается сроком на 5 лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Мэр не может занимать этот пост более двух сроков подряд.