Уличные музыканты смогут выступать на 40 площадках Москвы

Фото: ТАСС/Евгений Гладин

Уличным музыкантам выделят в Москве около 40 площадок для выступлений. Опубликовать полный список таких площадок планируется 15 апреля, сообщила в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям заместитель директора "Мосгорпарка" Светлана Максимченко.

"В начале мая в парки выйдут уличные музыканты. Мы разработали порядок их выступления. 15 апреля мы опубликуем точки и места в парках, где они смогут выступать. Таких точек будет около 40. Причем на этих площадках смогут выступать не только музыканты, но и театральные артисты и чтецы", – цитирует Максимченко ТАСС.

"В деталях": Уличные музыканты

Ранее сообщалось, что после того, как станет известен список площадок для музыкантов, начнется сбор заявок. На первом этапе предоставят площадки в 16 парках и четырех усадьбах. На каждой территории будет выделено от одного до пяти мест для выступлений.

Подачу заявок планируется максимально упростить, но к желающим выступать на городских площадках будут предъявляться определенные требования.