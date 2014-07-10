Избиркомы проверят все подписи, представленные кандидатами в МГД

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Окружные избирательные комиссии проверят 100 процентов подписей, представленных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято на заседании МГИК 10 июля.

Как отметил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, окружные избирательные комиссии могут принять решение о проверке от 20 до 100% подписей. "По многолетней традиции, сложившейся в Москве, окружные комиссии приняли решение о проверке 100% подписей", - сказал он.

По словам Горбунова, такая скрупулезная проверка позволяет получить полную картину и дать оценку всем кандидатам. Председатель Мосгоризбиркома напомнил о том, что за подделку документов предусмотрена уголовная ответственность.

Также на заседании МГИК в четверг был заверен список кандидатов от партии "Союз труда". Таким образом в предвыборной кампании помимо самовыдвиженцев, участвуют кандидаты от 17 партий: "Единая Россия", "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Социал-демократическая партия", "Коммунисты России", "Российский Объединенный трудовой фронт", Российская экологическая партия "Зеленые", "Гражданская сила", Всероссийская партия "Партия Великое Отечество", "Гражданская платформа", "Гражданская инициатива", партия "Родина", "Демократическая правовая Россия", партия "Возрождение России" и "Союз труда".

Валентин Горбунов отметил, что на настоящий момент Мосгоризбирком уже зарегистрировал 49 кандидатов. "На утро 166 кандидатов сдали документы на регистрацию, из них более 40 сдали подписные листы, которые регистрируются сейчас. Предстоит большая работа, 49 на утро уже было зарегистрировано", - сказал он.

Стать кандидатом в депутаты Мосгордумы мог любой гражданин России, которому к моменту выборов исполнится 21 год. Для регистрации претендент должен был предоставить в избирательную комиссию заявление, копию паспорта, сведения о доходах и подписи избирателей. От сбора подписей были освобождены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидаты от других партий или самовыдвиженцы для регистрации должны были собрать не менее 3% подписей всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысяч.

Выдвижение кандидатов завершится 10 июля в 18.00. Подать документы на регистрацию кандидаты могут до вечера 11 июля. После этого избиркомам в течение десяти дней предстоит принять решение о регистрации претендентов. Помимо подписей, кандидатам нужно будет представить в МГИК имущественные декларации. Итоговый список будет обнародован к концу июля.



Ранее мэр Москвы пообещал, что столичное правительство сделает все от него, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными. "Мы должны обеспечить с вами честные и открытые выборы, чтобы никто не усомнился, что будущая Московская городская дума является абсолютно легитимным органом, который отвечает чаяниям и интересам москвичей, отражая их настроение. Для этого мы делаем все, чтобы никаких серых технологий в Москве не применялось", - подчеркнул он.

Как заявил Собянин, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий и общественных организаций.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Перед выборами состоятся дебаты кандидатов в депутаты в Мосгордумы. Их будут транслировать телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие". Всего планируется 45 выпусков программы – по числу избирательных округов, дебаты будут выходить несколько раз в день. Кроме того, прорабатывается вопрос о трансляции дебатов на радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москва".