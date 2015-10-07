Мосгордума поддержала установку памятника Николаю Карамзину в Ясеневе

Фото: ТАСС

Мосгордума поддержала установку памятника писателю Николаю Карамзину в районе Ясенево. Монумент появится на пересечении проезда Карамзина и Голубинской улицы. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что что памятник Карамзину установят уже в 2016 году.

"Предложение главы муниципального округа Ясенево поддержанное москвичами, поддержанное финансированием благотворительным фондом "Доверие" дает возможность в 2016 г. нам увидеть памятник Николаю Карамзину", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".

Напомним, установить памятник предложила глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина. Инициатива получила одобрение со стороны департамента культурного наследия и комитета по архитектуре и градостроительству.

Установку памятника предложено приурочить к 250-летию со дня рождения писателя. На монумент потребуется около пяти миллионов рублей.