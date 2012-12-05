Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря 2012, 14:07

Политика

Московские законы о выборах приведут в соответствие с федеральными

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении поправки в Избирательный кодекс столицы, сообщает пресс-служба столичных законотворцев.

Поправки определяют день окончания срока полномочий органов московской власти, устанавливают десятилетний срок действия на избирательные округа, а также регламентируют образование единых для всех выборов избирательных участков.

Кроме того, согласно поправкам, участковые избирательные комиссии формируются территориальными подразделениями, а также срок полномочий и порядок формирования избирательных участков в воинских частях и в местах временного пребывания избирателей.

Изменения в кодексе связаны с изменением федерального и столичного законодательства, определяющего порядок избрания и отзыва высшего должностного лица субъекта России.

Ссылки по теме


Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика