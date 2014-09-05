Расшифровка дебатов кандидатов от 40-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 40-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 40-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Владимир Святошенко (КПРФ), Павел Раменский (ЛДПР), Александр Милявский ("Единая Россия"), Ольга Радаева ("Яблоко"), Юрий Павленков ("Справедливая Россия"). M24.ru публикует полную расшифровку раунда

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Сами выборы состоятся в единый день голосования - 14 сентября. Эти дебаты организованы по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально честными, открытыми и прозрачными. Ну а участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они смогут задавать вопросы друг другу. Меня зовут Елена Силуянова. Мы начинаем.

И сейчас у нас в студии кандидаты в депутаты по 40-му избирательному округу Москвы, это районы Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино. Господа, я вас приветствую. И представлю кандидатов в порядке очередности опять же.



Владимир Святошенко, кандидат под №1, согласно нашей жеребьевке. Здравствуйте.

Владимир Святошенко: Добрый день.

Ведущая: Павел Раменский, кандидат под №2. Добрый день.

Павел Раменский: Здравствуйте.

Ведущая: №3 – Александр Милявский. Здравствуйте.

Александр Милявский: Здравствуйте.

Ведущая: №4 – Ольга Радаева, я вас приветствую.

Ольга Радаева: Здравствуйте.

Ведущая: И №5 – Юрий Павленков. Здравствуйте.

Юрий Павленков: Доброе утро.

Избирательный округ № 40 Районы: Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино Кандидаты: Милявский Александр Борисович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Павленков Юрий Викторович

Родился в 1963 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве эффективного управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации "Индустрия Сервейинг". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Радаева Ольга Вячеславовна

Родилась в 1965 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность советника Председателя Партии. Выдвинута московским отделением партии "Яблоко".

Раменский Павел Олегович

Родился в 1988 году, живет в Москве. Работает на Станции скорой и неотложной помощи им. А.С.Пучкова города Москвы. Занимает должность фельдшера выездной бригады. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Святошенко Владимир Алексеевич

Родился в 1948 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ведущая: Мы начинаем. Сейчас каждый из кандидатов, которые пришли сейчас в нашу студию, сможет рассказать о себе коротко, для этого минута эфирного времени предоставляется, все кандидаты находятся в равных условиях. И мы начнем опять же в порядке жеребьевки: Владимир Святошенко, у вас минута, чтобы рассказать о себе и своих намерениях.

Владимир Святошенко: Спасибо. Добрый день, уважаемые москвичи. Я – депутат Московской городской Думы. Иду в следующий состав городской Думы для того, чтобы установить контроль за ценами, тарифами на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. Мы, наша фракция, такой законопроект уже вносили, но он был, к сожалению, отклонен большинством действующего состава сегодняшней городской Думы.

Также я ставлю задачу ограничить размер платы за посещение ребенком детского сада. Добиться установления моратория на тотальный снос гаражей, который, к сожалению, сегодня у нас происходит. И внести законопроект, который уже разработан нашей фракцией, об обеспечении прав жителей на выделение участков для размещения гаражей.

И обеспечить приоритет мнения жителей вообще при проектировании любого объекта строительства на территории района. И сделать публичными слушания, которые сегодня, к сожалению, в ряде случаев далеко не публичные. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Приветственное слово Владимира Святошенко. Теперь кандидат под №2 - Павел Раменский: минута эфирного времени рассказать о себе и своей программе.

Павел Раменский: Здравствуйте, дорогие избиратели. Я - Раменский Павел Олегович, кандидат в депутаты от партии ЛДПР. После общения с избирателями было выявлено очень много проблем. Во-первых, как я уже понял, некорректная тактика работы чиновников Лужкова, очень много проблем, которые создали они, соответственно, ничего не решается, все стоит на месте.

Сейчас мы работаем над жилищными вопросами, над вопросами здравоохранения. Приведу пример: допустим, запись к одному врачу и потом перезапись к нескольким врачам, то есть это очень длительное ожидание, долгое время, что, соответственно, недопустимо. Очень много в нашем округе инвалидов, пенсионеров, которые неспособны прийти и ждать столько времени.

Мы сделаем все, чтобы добиться улучшения качества жизни – партия ЛДПР. За нами Жириновский, мы сможем. Голосуйте за нас. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Павел Раменский и его приветственное слово. А теперь Александр Милявский. Минута эфирного времени – пожалуйста, слушаем вас.

Александр Милявский: Добрый день, дорогие москвичи. Я как депутат Московской городской Думы убежден, что для обеспечения удобной, комфортной, безопасной жизни москвичей необходимо снести все дома старше 35 лет, переселив москвичей в современные удобные дома. Предоставить новые гаражи взамен сносимых по методу волнового переселения: сначала новый гараж, потом снос старого. Работу ЖКХ с достойной оплатой москвичам. Субсидировать за счет города ипотечную ставку для приобретения жилья врачам, учителям, полицейским. Оптимизировать транспортные маршруты к каждой поликлинике, к каждой школе, к каждому детскому саду, чтобы был удобный проезд. Благоустроить все природные ландшафтники территорий Западного округа и всей Москвы по принципу парка Школьников.

Детям – патриотическое воспитание. Пожилым людям – закон о детях войны. Я знаю, умею и могу это сделать. Спасибо вам.

Ведущая: Александр Милявский и тезисно его программа. А теперь Ольга Радаева, кандидат под №4. У вас минута, пожалуйста.

Ольга Радаева: Здравствуйте, дорогие друзья. Я - Ольга Радаева, я представляю партию "Яблоко", я являюсь членом партии "Яблоко". Мы всегда работали для москвичей, наши двери всегда открыты для вас.

По первому образованию я – педагог. В 1991 году мои политические симпатии привели меня в команду Явлинского, я получила юридическое образование, работая в такой команде, получила неформальное экономическое образование. Я – один из авторов методики преподавания экономики в контексте. Я родилась и выросла в Москве и живу в этом округе – в Западном округе.

Хочу призвать вас всех 14 сентября обязательно прийти на выборы, потому что это важно. Когда явка 35%, нами управляет меньшинство. 65% населения не приходит голосовать, их голос не слышен. Чтобы был порядок в ваших дворах, чтобы поливались ваши газоны, чтобы старики не простаивали в очередях в поликлинику, чтобы мы не платили бешеные деньги за детские сады – придите, пожалуйста, на выборы!

Ведущая: Ольга Радаева и приветствие. А сейчас кандидат под №5 - Юрий Павленков. Слушаем, минута.

Юрий Павленков: Добрый день, уважаемые москвичи. Я хотел бы поздравить вас с наступающим (или прошедшим, уже наступившим) Днем города Москвы. Я являюсь генеральным директором много лет некоммерческого партнерства "Эффективное управление недвижимостью", членом комитета Торгово-промышленной палаты: экономика недвижимости и ЖКХ. "Деловой России" - по энергосберегающим технологиям.

Нами накоплен в том числе партнерский опыт с нашими предпринимательскими объединениями в реализации программ по устойчивому развитию городов, мы абсолютно четко представляем себе, что можно было бы сделать в городе Москве и в сфере развития предпринимательства, и в с сфере организации общей жизни москвичей с точки зрения нормального взаимодействия и возврата доверия москвичей к власти.

Сегодня мы в избирательной кампании столкнулись с одним неимоверным, никогда доселе не присутствующим событием, фактом: люди не верят власти, люди отвержены от нее, отторжены.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 40-го округа

Ведущая: Это было приветственное слово кандидатов. Я благодарю вас. И напомню зрителям, что вы смотрите в прямом эфире дебаты по 40-му избирательному округу города Москвы, это районы Очаково-Матвеевское, Солнцево и часть района Тропарево-Никулино, Западный округ.

Ну а сейчас раунд вопросов и ответов: у каждого их кандидатов будет возможность задать свой вопрос оппоненту. В порядке жеребьевки начинаем: Владимир Святошенко – и ваш вопрос Павлу Раменскому. У вас 30 секунд, у вас минута.

Владимир Святошенко: Спасибо. Павел, я бы хотел услышать ваше мнение об объединении школ с детскими садами, которое сегодня мы наблюдаем.

Ведущая: Лаконично. Благодарю вас. Переключаем таймер, и минута у Павла Раменского, чтобы ответить.

Павел Раменский: Спасибо за вопрос. Объединение школ и детских садов я считаю недопустимым. Один директор на пять-шесть школ не может справляться с таким огромным количеством территорий доверенных ему лиц, тем более детей, то, что является основным. Он не может контролировать. Соответственно, я считаю, что это абсолютно неправильно. И опять же очередной показатель неграмотности, некорректности поведения чиновников при Лужкове, потому что это противоречит всем нормам. Только у нас, в России, такое возможно.

Потому что территория одной школы, полностью, сколько учеников, это огромнейшая ответственность. Просто чисто физически один человек не может справиться. И я считаю, что это неправильно. Все-таки в каждой школе должен быть отдельный директор, отдельный начальник, чтобы все это контролировать и наблюдать.

Ведущая: Время вышло. А теперь, Павел, у вас 30 секунд, чтобы задать свой вопрос Александру Милявскому. Пожалуйста, слушаем.

Павел Раменский: Уважаемый Александр Борисович, скажите, пожалуйста, такой вопрос, вы избираетесь уже в третий раз в депутаты, не считаете ли вы, что все-таки стоит кому-нибудь еще уступить место, чтобы кто-то другой попробовал свои силы в депутатах?

Ведущая: Спасибо. Переключаем таймер. Время на ответ Александра Милявского – минута эфирного времени пошла.

Александр Милявский: Уважаемый Павел Олегович, я базируюсь на том жизненном опыте, на том опыте депутатской работы, на опыте моего юридического образования, всего того огромного пласта дел, которые я сделал. Я считаю, что, конечно, сменямость как власти, так и депутатов должна быть, но все-таки мы должны базироваться от наиболее успешных, от наиболее опытных и профессиональных людей.

Я не хочу вас обидеть, но все-таки у нас сегодня мэр Собянин Сергей Семенович, Лужков уже не мэр с 2011 года, с октября месяца. Все-таки мы должны глубоко знать, понимать и проблемы жителей, и законодательство, и систему власти. Мы должны знать, как решить, мы должны быть сильными, состоявшимися, уверенными, а потом решать проблемы людей. Как вы считаете, я прав, поддерживаете?

Павел Раменский: Да, я с вами согласен, Александр Борисович, но я указывал, что работа чиновников при Лужкове оставляет желать лучшего.

Ведущая: Время вышло. А сейчас 30 секунд Александра Милявского на то, чтобы задать вопрос Ольге Радаевой, пожалуйста.

Александр Милявский: Уважаемая Ольга Вячеславовна, я читал вашу программу, вы очень много критикуете действующую власть. В общем-то это нормально для оппозиции. Вы критикуете саму социальную политику города Москвы. Мы за последние годы приняли очень много социальных законов. Как вы знаете, наверное, бюджет города Москвы в большей степени социальный, это больше 50% всех денег Москвы. То есть, как я правильно понимаю, вы не поддерживаете те социальные законы, которые мы принимаем, в отношении москвичей, пожилых людей, незащищенных слоев? Что-то можете другое предложить?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Ольга Радаева, минута.

Ольга Радаева: Мы можем много предложить Москве и москвичам. Во-первых, мы можем предложить профессиональную команду, а не команду девелоперов, которые разоряют заводы, превращают коллективы профессионалов, коллективы инженеров в девелоперские компании. Мы считаем, что в Думе должны заседать не кухарки, не девелоперы, а должны заседать юристы, экономисты, люди, не равнодушные к городу, люди, которые живут жизнью москвичей, люди, которые ездят на метро, знают проблемы транспорта, люди, которые водят детей в обычные школы, ходят в обычные поликлиники.

Я считаю, что Московская городская Дума этого созыва была абсолютно непрозрачной, невозможно было найти ни законопроекты, ни тем более голосование, Александр Борисович, вы это очень хорошо знаете, это неправильно. Также это интересные программы принимались по бюджету ЗАО, например на отдых и туризм вы выделили 1 миллиард 100 миллионов рублей, тогда как на здравоохранение всего 37 миллионов. Как так получилось?

Ведущая: Спасибо, у вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Юрию Павленкову.

Ольга Радаева: Уважаемый Юрий, мы все здесь говорим о здравоохранении, о том, что здравоохранение надо сохранить бесплатным, о том, чтобы прекратить это непродуманное слияние поликлиник и больниц, о том, чтобы были сняты все запреты и не делалось больше попыток запрещать импортное оборудование, импортные лекарства для государственных поликлиник. Скажите, согласны ли вы с такой позицией? Что вы предлагаете?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Юрий Павленков.

Юрий Павленков: Спасибо, Ольга, за вопрос. Я, к сожалению, некомпетентен в этом вопросе и не буду ничего изобретать здесь. Это не моя сфера деятельности, я в ней почти ничего не смыслю. Состою как подполковник запаса и как участник боевых действий в другой поликлинике, в нашей ведомственной, военной. Честно говоря, я проблемы этой не знаю, кроме одной проблемы, которую я слышу по радио, где вчера как раз таки обсуждали реформы, наверное, с подачи в виде уходящей-приходящей натуры, которые реформировали систему скорой помощи. И скорая помощь сегодня – это притча во языцех, когда она превратилась в торговую лавку. Когда приезжают и мне, подполковнику, говорят, что нет полиса, свободен, проходи, мы тебе оказывать услуги не будем, я вынужден был вызывать свою скорую помощь. У меня такой случай был, это я знаю. Больше ничего сказать не могу.

Ведущая: 30 секунд, и Юрий Павленков задает вопрос кандидату под номером 1 Владимиру Святошенко.

Юрий Павленков: Владимир Алексеевич, я хотел бы поблагодарить фракцию Коммунистической партии Российской Федерации за работу в Мосгордуме, мы с вами провели колоссальное количество прикладных очень полезных мероприятий. Я полагаю, что именно наши с вами усилия привели к тому, что "Единая Россия" не смогла принять еще массу ужасающих законов. Правда, они под занавес успели отменить закон о капитальном ремонте многоквартирных домов, даже раньше. Что вы считаете по поводу такой скоропостижной отмены этой программы?

Владимир Святошенко: Безусловно, это очень наболевшая проблема для нашего города – капитальный ремонт. Я считаю, что мы все платим достаточно большую плату за коммунальные услуги, с тем чтобы любые ремонты осуществлялись за счет этих средств. У нас сегодня, к сожалению, очень большой износ жилого фонда, и масса домов требует просто капитального ремонта буквально в самое ближайшее время. И особенно я занимался вопросом общежитий. Люди живут в ужасающих условиях, особенно места общего пользования, сам был свидетелем. В Москве недопустимо жить в таких условиях. Я призываю московские власти уделить этому особое внимание и как депутат, если я буду избран, буду добиваться того, чтобы люди жили в человеческих условиях, они получили эти комнаты 20-30 лет назад, надеялись на улучшение и сегодня оказались вот в таких условиях. Их снимают с очереди, они оказались в бедственном положении.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 40-го округа

Ведущая: Я благодарю вас. Раунд вопросов и ответов завершен, мы придерживаемся конкретных городских проблем и проблем Западного округа. Сейчас у кандидатов будет возможность снова рассказать о себе, о своей программе, обратиться к избирателям, которые их видят и слышать, полторы минуты эфирного времени у каждого из кандидатов. Мы начнем, опять же, в порядке проведенной жеребьевки, и снова слово Владимиру Святошенко. Пожалуйста, полторы минуты.

Владимир Святошенко: Спасибо. Уважаемые москвичи, я, как кандидат в депутаты, как депутат, сегодня действующий, если буду избран, буду уделять особое внимание всем московским проблемам, но особенно тех районов, от которого мы избираемся, 40-го округа – Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино и Солнцево.

В Очаково-Матвеевском я буду добиваться и сделаю все, для того чтобы пересмотреть проект строительства южного дублера Кутузовского проспекта, который сегодня вызывает массу нареканий жителей жилых домов, в непосредственной близости которых пройдет эта многополосная трасса.

Далее. Я ставлю целью запретить вырубку деревьев в парках наших, скверах без учета мнения жителей. Сегодня, к сожалению, это происходит, в ряде случаев ставят перед фактом жителей, которые выражают свое недовольство.

Также считаю необходимым и буду добиваться ввести трудовые визы для мигрантов и ужесточить, обеспечить строгий контроль миграции в нашем городе.

Далее. Я выступаю за регулярный отчет депутатов перед избирателями, и это сам делаю сегодня. А также отчет исполнительной власти перед Мосгордумой. Я считаю, что если доверие будет оказано кому-то из нас, то он должен выполнить те обещания, которые дал, и те наказы, которые получил.

Ведущая: Спасибо, время вышло. Владимир Святошенко и его финальное слово. Представители разных политических сил у нас сегодня в студии. А из тех кандидатов, которые зарегистрированы по 40-му избирательному округу. И сейчас номер 2 Павел Раменский, ЛДПР. Слушаем вас, полторы минуты.

Павел Раменский: Дорогие москвичи, дорогие избиратели! Я, как человек с медицинским образованием, переживаю и волнуюсь за наше здоровье, за те продукты, которые поставляются на рынки, в сети магазинов и прочие сетевые маркетинги. Конечно же, я понимаю, что всем нам хочется вкусно поесть, нам хочется диковинку, но здоровье – это основополагающее в нашей жизни, которое нам дает огромные силы, чтобы радовались жизни.

Первое, что я бы хотел сделать в случае своего избрания, это открыть небольшие рынки, допустим, на каждые 15-20 домов. Сделать продукты, которые будут не перекупщиками, посредниками закуплены, а чисто с наших полей, чтобы были продукты без нитратов, без канцерогенов, без всяких добавок, чтобы было все наше, родное.

Во вторую очередь я бы закрыть сеть "Макдональдсов". Ведь мы же сами травим себя за наши же деньги. Мы только понимает тогда, когда в наш дом приходит беда.

Есть одно золотое правило: если будет здоровье, будет все, а не будет здоровья – будет ничего. Голосуйте за ЛДПР! Мы достучимся до власти, мы сделаем все, чтобы наша жизнь и наше здоровье было лучше. Спасибо.

Ведущая: Павел Раменский о себе и своей программе и программе своей партии. Мы продолжаем, в нашей студии находится действующий депутат Московской городской Думы. Слово Александру Милявскому, полторы минуты на финал.

Александр Милявский: Дорогие москвичи! Прежде всего, как действующий депутат Московской городской Думы, я хочу поблагодарить всех тех людей, которые все это время плодотворно работают со мной – это, прежде всего, ветераны, блокадники, чернобыльцы, муниципальные депутаты, старшие по домам и просто неравнодушные люди. Вместе с вами мы добились многого, вместе с вами нам удалось построить парк Школьников, который в этом году признан лучшим парком города Москвы. Вместе с вами мы отстояли рынок на Матвеевской. Вместе с вами мы остановили и ликвидируем стройку на Веерной. Вместе с вами мы добьемся многого, вместе с вами мы построим наш город еще лучше и краше. Наш город, Москва, в котором детям – полноценное образование и развитие; молодым – гарантированный и достойный труд и возможность реализации, а людям пожилого возраста – социальную защищенность и медицинский уход. Вместе с вами мы – сила, вместе с вами мы свернем горы и сделаем наш город лучше, краше, удобнее для жизни и безопаснее. Спасибо вам, дорогие.

Ведущая: Благодарю вас. Александр Милявский, его финальное слово. Теперь кандидат под № 4 Ольга Радаева, партия "Яблоко". Послушаем полторы минуты.

Ольга Радаева: Дорогие москвичи, повторюсь, выборы – это выражение ваших интересов. Именно те, кого вы выберете, те люди будут устанавливать нам правила игры. Господин Милявский сказал про парк Школьников. Власть отчиталась за парк Школьников, но жители не довольны именно тем, что было сделано в парке Школьников. Мы можем говорить о переселении жителей за пределы МКАД, о разрушении устоявшихся уже сообществ, что не делается нигде на западе, так как это дает всплеск подростковой преступности, и это было доказано еще в 47-м году.

Дорогие москвичи, выбирайте профессионалов, тогда мы сможем навести порядок в ЖКХ, чтобы не росли тарифы. Мы сможем сделать бюджет прозрачным. Мы проинспектируем законодательство города Москвы на предмет его коррупционности, законов, которые принимаются в пользу коррупционеров, в нашем городе быть не должно, это не правильно. Мы вернем качественное бесплатное образование. Мы снизим плату за детские сады. Мы выступим с инициативой перед Государственной Думой о том, чтобы 83-й закон, который предусматривает слияние школ и детских садов, поликлиник и больниц, слияние всего со всем, и создание неких эффективных менеджеров – чтобы этот закон был пересмотрен, и чтобы все вернулось на круги своя, чтобы город мог развиваться, жители могли спокойно жить и не считать каждую копейку. Приходите на выборы!

Ведущая: Благодарю вас. Намерения и конкретные предложения от Ольги Радаевой, это кандидат под № 4, согласно нашей жеребьевке. Теперь послушаем Юрия Павленкова. Снова минута эфирного времени, финальное слово.

Юрий Павленков: Спасибо. Уважаемые москвичи, да, действительно подошла к завершению избирательная кампания. Она проводилась в очень коротком режиме, в летнее время. Вас, в основном, не было в Москве. Те, с кем мы успели пообщаться, мы, конечно, увидели вот эту разобщенность – я бы хотел продолжить эту мысль – отторжение, я бы даже сказал, избирателя от власти в целом. Ни одной такой избирательной кампании до сих пор не было. Я понимаю, следствием чего это является. Тут, конечно, все очень хорошо Александр Борисович рассказывает от имени единой партии, но, конечно, все далеко не так. Когда мы проанализировать пытались те достижения, которые они совершили за последние 4 года, то мы немножко пришли в оторопь. Например, отменена была великолепная программа капремонта, о которой мы уже говорим здесь, притча во языцех, которая должна была к сегодняшнему, к завершению 2014 года реализовать 14 тысяч домов многоквартирных из бюджета города. Малый и средний бизнес фактически разгромлен в Москве – за последние 3 года порядка 300 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей лишились работы. А это означает около 600 тысяч пошли мимо. Сама структура управления Москвой – Москва приросла в 2,5 раза, а система управления Москвой не изменилась. Предстоит очень много работы. Поэтому я вас призываю прийти на выборы. Именно явка, я согласен здесь с Олей Радаевой – именно явка, высокая явка избирателей сегодня обеспечит изменение жизни в городе. Спасибо.

Ведущая: Юрий Павленков и его финальное слово. Я вас благодарю. Также всех благодарю, кто сегодня пришел в нашу студию и смотрел нашу встречу. Вы смотрели дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу по 40-му избирательному округу города Москвы. Увидимся с вами на телеканале "Москва Доверие" в 11:30.