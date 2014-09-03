Про выборы: в столице расскажут о создании общественного штаба наблюдателей

Фото: m24.ru / Александр Сивцов

3 сентября в столице состоится пресс-конференция, на которой расскажут о создании общественного штаба по наблюдению за проведением выборов в Мосгордуму. Онлайн-трансляцию встречи проведет M24.ru.

В конференции на тему "Создание общественного штаба по наблюдению за ходом выборов депутатов Московской городской думы VI созыва" примут участие:

полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский,

руководитель комиссии по развитию гражданского общества, местного самоуправления и добровольческой деятельности Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов,

председатель Общественной палаты Москвы, президент "Банка Москвы" Михаил Кузовлев.

Когда: 3 сентября в 11.00

3 сентября в 11.00 Кто : Михаил Барщевский, Алексей Венедиктов, Михаил Кузовлев

: Михаил Барщевский, Алексей Венедиктов, Михаил Кузовлев О чем: о создании штаба наблюдателей на выборах в Мосгордуму

о создании штаба наблюдателей на выборах в Мосгордуму Кому смотреть: неравнодушным к судьбе Москвы горожанам

Слушатели узнают о создании штаба, члены которого будут наблюдать за проведением выборов.



Начало трансляции - в 11.00. Запись будет выложена на нашем сайте.

Напомним, что 14 сентября пройдут выборы и в Московскую городскую думу шестого созыва. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования. Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - избирком принял решение отказаться от открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла.

"Мосгорсправка": Как стать наблюдателем на выборах

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Предварительная регистрация на сайте уже открыта. Авторизоваться пользователи могут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию 14 сентября смогут не менее 1,5 миллиона человек.