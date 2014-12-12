Смелые музеи и шум прибоя: эксперты о виртуальном туре по "Мосфильму"

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

На этой неделе на портале Академии культуры Google появился виртуальный тур по "Мосфильму". Теперь по главной киностудии страны можно прогуляться, не вставая с дивана. В экспозиции - раритетная "Волга" из "Берегись автомобиля", декорации "Старой Москвы" и многое другое. M24.ru выяснило, как создаются такие экскурсии и не боятся ли музеи потерять посетителей, когда открывают свои фонды для просмотров онлайн.

Шапка Бывалого и мощеная дорога: как живет "Мосфильм"





Академия культуры Google: С "Мосфильмом" было интересно работать

Ксения Даксфилд-Карякина, заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти Google в России

- Ксения, насколько я знаю, у академии культуры Google не так много туров по российским музеям. Почему сейчас выбрали именно "Мосфильм"?

На самом деле, "Мосфильм" - это далеко не первый проект Академии в России. В числе уже реализованных в этом году программ - и "Литературная Москва", в которой приняли участие ведущие литературные музеи столицы при поддержке департамента культуры Москвы, и большой проект с Троице-Сергиевой лаврой в рамках празднования 700-летия Преподобного Сергия Радонежского.

Но, конечно, "Мосфильм" - это нестандартный музейный проект. Нам было интересно сделать тур по месту, которое одновременно является и историческим объектом, и одной из самых крупных современных киностудий Европы. На нашей виртуальной экскурсии можно посетить и действующие студии, например, студию шумоозвучания кино. В ней есть нечто, похожее на душ, а на самом деле это аппарат, создающий шум дождя или океана. Или приспособление, похожее на детские качели-весы. Оно при определенных условиях создает шум прибоя. Еще можно посмотреть оригинальные афиши к советским фильмам. Например, к фильму "Иван Васильевич меняет профессию" или "Неуловимые мстители".

- Как обычно проходит работа над проектом?

- С помощью технологии Street View мы создаем трехмерные панорамы помещений, виртуальные экскурсии затем становятся доступны как на платформе Академии культуры Google, так и на картах и сайтах самих музеев.

Контент выставки, конечно, делают музеи. Именно они составляют тексты слайдов, отбирают фотографии и документы, выстраивают их в определенном порядке. Этим занимаются специалисты в области той или иной исторической темы, ведь из всех имеющихся материалов нужно составить историю. На это способны только хорошие профессиональные кураторы.

Затем экскурсии выкладываются в интернет, причем не только на портал Академии культуры и сайт музея, но и на карты Google. А ими пользуются более миллиарда человек в мире. Они могут, путешествуя по карте России, заглянуть и на "Мосфильм".

Фото предоставлено пресс-службой Google

- Не мешает ли появление виртуальных туров работе музеев? Они не теряют посетителей?

- Этот вопрос возникал, когда мы запускали Академию культуры. Но сейчас уже можно с уверенностью сказать, что нет. И сайты, и сами музеи не теряют, а наоборот, приобретают посетителей. Например, когда мы запустили виртуальную экскурсию по Версалю, посещаемость его собственного сайта выросла за первый месяц на 200%. Выложили тур по Помпеям - и уже сам город за первый месяц посетили на 25% больше туристов.

С помощью Академии Google люди часто готовятся к поездке, знакомятся с музеем, перед тем, как посетить его. А многие и вовсе узнают о каком-то месте только благодаря Академии. Узнают – а потом едут посмотреть. Кроме того, некоторые люди живут воспоминаниями, им нравится рассматривать фотографии и панорамы уже после посещения.

Популяризация культурно-исторического наследия – это одна из наших целей.

- Какие планы на будущее у Академии культуры Google в Москве?

- Готовимся к тому, что в марте 2015 года на сайте Академии появится проект "Музей русского космоса". В нем участвуют московский Музей космонавтики, калужский музей имени Циолковского и производственное предприятие "Звезда" в Подмосковье, которое делает скафандры для наших космонавтов. Там тоже будут виртуальные экскурсии, цифровые выставки, посвященные достижениям России и Советского Союза в освоении космоса. Кроме того, следующий год - год литературы, и мы провели большую работу с подмосковными литературными усадьбами: Мелиховым, Мурановым, Середниковым.

Фото предоставлено пресс-службой Google





Мосфильм: Интернет уже давно стал частью культуры

Игорь Богдасаров, заместитель генерального директора киностудии "Мосфильм", главный инженер

- Игорь Львович, как проходила работа над проектом? Понравилось сотрудничать с Google?

- Создание виртуального тура - это, в основном, техническая работа, она состоит из фотографирования объектов и потом объединения их с помощью специального программного обеспечения в панораму. У Google в этой сфере большой опыт и мы с удовольствием согласились сотрудничать. Хотя до этого у нас на сайте существовал свой виртуальный тур, но не такой подробный - просто серия фотографий с разных точек.

- Появились ли в виртуальном туре какие-то уникальные объекты, которые не входят в стандартные экскурсии?

- Да, например, студия перезаписи и студия озвучания. Но вообще, каких-то секретных объектов на "Мосфильме" нет. Если мы куда-то не водим экскурсантов, то просто, чтобы не мешать работе.

- Какие еще интернет-ресурсы использует "Мосфильм"?

- У нас на сайте есть виртуальный кинотеатр, где можно бесплатно и в хорошем качестве смотреть кино "Мосфильма". Еще работает канал на YouTube. Кроме того, со временем в виртуальном туре Google будут появляться новые выставки.

- Как экскурсоводы "Мосфильма" реагируют на появление таких виртуальных экскурсий?

- Я подчеркну, что задача интернета и мультимедиа - это продвигать культуру, а не соперничать, не конкурировать. Известна тенденция, что люди, которые посещают виртуальные туры, больше посещают и реальные экскурсии.

Раньше мультимедиа и искусство всегда противопоставляли. А я думаю, что интернет уже давно стал культурой. Подобная ситуация полвека назад была с телевидением и кино: все кричали, что фильмы в кинотеатре больше никто смотреть не будет. Мне кажется, что виртуальная экскурсия наоборот должна привлекать посетителей на "Мосфильм". И экскурсоводы наши тоже так считают.

Фото предоставлено пресс-службой компании Google

IT-эксперт: Через несколько лет 3D-панорамы станут таким же привычным делом, как и видео

Андрей Воробьев, директор департамента по связям с общественностью хостинг-провайдера RU-CENTER

- Андрей, какой прогноз вы бы дали развитию виртуальных экскурсий?

- Виртуальные туры уже давно стали появляться на сайтах крупных музеев, например, Эрмитажа. 3D-панорама - это еще интереснее. Это уникальная возможность совместить информативность и зрелищность контента. Причем интересно в таких турах показывать именно статичные объекты. Думаю, виртуальный тур по зоопарку был бы не очень интересен пользователю - там важно видеть реакцию животных, их движения.

Конечно, пока 3D-панорамы не так доступны. Сама съемка и создание панорамы стоят довольно дорого. Кроме того, панорама - это большой массив данных. Но я думаю, панорамы скоро станут привычной вещью для интернет-пользователей, какой уже является, например, видео. Крупные IT-компании, такие, как Google, постепенно сформируют спрос на этот вид медиа.

Фото предоставлено пресс-службой Google

Экскурсовод: Такие проекты стимулируют развитие оффлайновых экскурсионных агентств

Александр Усольцев, редактор проекта "Прогулки по Москве"

- Александр, вы сами пользуетесь ресурсами Академии культуры Google для подготовки экскурсий?

- Да, это хороший справочный материал. Всегда с помощью карт можно проверить, например, какой дом за каким стоит. В Москве не всегда есть время приехать и самому посмотреть.

- А как экскурсоводы, которые водят "живые" экскурсии, реагируют на появление виртуальных туров?

- Виртуальные туры - это не замена настоящих экскурсий. Наоборот, настоящие и виртуальные туры часто дополняют друг друга, как жизнь и книга. Конечно, во многих наших музеях, особенно небольших, провинциальных, негативно относятся к таким проектам. Они даже фотографировать обычно не разрешают, потому что боятся, что фотографии будут выкладывать где-то, а к ним ходить перестанут. Это можно понять - у них же план посещаемости.

По моему мнению, это работает не так. Люди знакомятся со зданием, с историческим районом, а потом отправляются на экскурсию с гидом. Вообще, думаю, что открытость информации и ее обилие должны только стимулировать гидов придумывать более интересные прогулки.

Беседовала Елена Тимофеева