Moscow FM ищет лучшие идеи арт-объектов для города

Фото: Юрий Машков

18 февраля стартует акция от Moscow FM. Радиостанция будет искать лучшие идеи арт-объектов для города.

Если вы с детства строили Пизанские башни из кубиков, пришло время встряхнуться и подарить свой талант миру. Лучшая идея городского арт-объекта будет реализована.

Фотографии, рисунки или модели – на Moscow FM готовы принять все проявления творчества и фантазии. Единственный критерий отбора – предлагаемые инсталляции должны быть тем или иным образом связаны с радиостанцией.

Благодаря Moscow FM арт-объект, придуманный победителем конкурса, появится в городе. Каждый желающий сможет сфотографироваться с конструкцией.

Победитель, кроме того, будет приглашен на радиостанцию и лично, в эфире, представит свою инсталляцию.

Письма до конца марта принимают по адресу pr@mosfm.com.