Moscow FM ищет лучшие идеи арт-объектов для города

Фото: Юрий Машков
18 февраля стартует акция от Moscow FM. Радиостанция будет искать лучшие идеи арт-объектов для города.
Если вы с детства строили Пизанские башни из кубиков, пришло время встряхнуться и подарить свой талант миру. Лучшая идея городского арт-объекта будет реализована.
Фотографии, рисунки или модели – на Moscow FM готовы принять все проявления творчества и фантазии. Единственный критерий отбора – предлагаемые инсталляции должны быть тем или иным образом связаны с радиостанцией.
Благодаря Moscow FM арт-объект, придуманный победителем конкурса, появится в городе. Каждый желающий сможет сфотографироваться с конструкцией.
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Победитель, кроме того, будет приглашен на радиостанцию и лично, в эфире, представит свою инсталляцию.
Письма до конца марта принимают по адресу pr@mosfm.com.