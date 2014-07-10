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Спорт

10 июля 2014, 18:40

На Васильевском спуске выставили авто участников Moscow City Racing

Moscow City Racing автошоу показательные выступления заезды

На Васильевском спуске выставили машины участников Moscow City Racing

10 июля в столице пройдет грандиозное автошоу Moscow City Racing. В центре города соберутся тысячи поклонников гонок. Перед заездами на Васильевском спуске организаторы мероприятия выставили автомобили, которые примут участие в мероприятии, сообщает телеканал "Москва 24".

За 2 дня до гоночных заездов на Васильевском спуске открылась площадка, на которой все желающие могут поближе познакомиться с участниками Moscow City Racing. Наибольшей популярностью пользуется команда "КамАЗ-мастер", которая своим выступлением в прошлом году у стен столичного Кремля произвела настоящий фурор.

Напомним, в связи с проведением мероприятия движение транспорта в центре города будет ограничено.

"С 22.00 часов 11 июля до 07.00 часов 13 июля будет ограничено движение транспорта по Малому Москворецкому мосту, Чугунному мосту, Лубочному переулку. Запрещен поворот налево с улицы Садовнической на улицу Балчуг, улице Балчуг от улицы Садовнической в сторону Садовнической набережной, Кремлевской набережной от Боровицкой площади в сторону Большого Москворецкого моста, Пречистенской и Кремлевской набережной от улицы Ленивка в сторону Большого Каменного моста, съезд направо с Большого Каменного моста у Боровицкой площади в сторону Кремлевской набережной", - отметили в ГИБДД по Москве.

Движение ограничат и под Большим Каменным мостом, площади Васильевского спуска, улице Красная площадь, Большому Москворецкому мосту, Москворецкой улице, Болотной улице, Болотной площади, Болотной набережной и Фалеевскому переулку.

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Кроме того, изменятся маршруты общественного транспорта. С 21.00 11 июля и до окончания автошоу автобусы маршрута № 6 будут следовать от Павелецкого вокзала по Софийской набережной вместо улицы Балчуг, Болотной улицы, Болотной набережной, минуя остановки "Улица Балчуг" и "Кинотеатр "Ударник".

С 21.00 11 июля и до окончания фестиваля автобусы ночных маршрутов с номером Н1 будут следовать к Озерной улице с Тверской улицы по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам, левым поворотом на улицу Волхонка, до Большого Каменного моста, далее своей трассой. Автобусы Н2 - к Лубянской площади с улицы Новый Арбат на улицу Знаменка, по Моховой улице, далее своей трассой.

Также 12 июля изменится движение троллейбусов. Троллейбус № 2 будет курсировать от конечной станции "Фили" до Новинского бульвара; №12 - от Больницы МПС до Белорусского вокзала; № 16 - от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; № 16 - от Карачаровского путепровода до площади Яузских ворот; № 33 - от улицы Кравченко до кинотеатра "Ударник"; №44 - от метро "Парк Победы" до Новинского бульвара.

Что касается автобусов, то от Дворца спорта "Мегаспорт" до Тверской площади пустят автобус № 12ц, а от Нагорного бульвара до метро "Добрынинская" - №25.

Обустройство трассы для Moscow City Racing-2014

Фестиваль, трасса которого пройдет у стен Кремля, продлится до 12 июля. Стартовать гонщики будут от Болотной площади и продолжать движение в сторону Большого Москворецкого моста. Длина трассы составит 3,7 километра.

В первый день гонщики соберутся на Васильевском спуске.

На фестивале выступят команды "Формулы-1", DTM и чемпионата мира по ралли WRC, герои ралли-рейда "Дакар"- команды "КамАЗ-мастер". Посетители увидят шоу каскадера и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Терри Гранта.

Места для команд оборудуют на Болотной площади. Для зрителей будут предусмотрены площадки перед Большим Москворецким мостом и на Васильевском спуске, а также трибуны вдоль Кремлевской набережной.

Билеты на Moscow City Racing будут продаваться только на трибуны, вход на другие площадки мероприятия будет бесплатным.

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