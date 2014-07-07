Автошоу Moscow City Racing стартует в столице 10 июля

Фото: M24.ru

С 10 по 12 июля в Москве пройдет автошоу Moscow City Racing 2014.

В первый день фестиваля на Васильевском спуске поклонники автоспорта смогут узнать больше о чемпионате DTM, где в этом сезоне Виталий Петров представляет заводскую команду Mercedes AMG.

На фестивале выступят команды Формулы 1, DTM и чемпионата мира по ралли WRC, герои ралли-рейда "Дакар"- команды "КамАЗ-мастер". Посетители увидят шоу каскадера и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Терри Гранта.

Посетители также увидят показательные заезды исторических болидов 70-х годов прошлого столетия, а также выступление российских дрифтеров, мотошоу от RWT-motosport, парад суперкаров Ferrari.

Мероприятие посетит и знаменитый французский автогонщик Жан Алези. Вход в зрительские зоны будет свободным.