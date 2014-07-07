Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Флешмобы и акции

07 июля 2014, 21:21

Автошоу Moscow City Racing стартует в столице 10 июля

Moscow City Racing автошоу показательные выступления заезды

Фото: M24.ru

С 10 по 12 июля в Москве пройдет автошоу Moscow City Racing 2014.

В первый день фестиваля на Васильевском спуске поклонники автоспорта смогут узнать больше о чемпионате DTM, где в этом сезоне Виталий Петров представляет заводскую команду Mercedes AMG.

На фестивале выступят команды Формулы 1, DTM и чемпионата мира по ралли WRC, герои ралли-рейда "Дакар"- команды "КамАЗ-мастер". Посетители увидят шоу каскадера и рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Терри Гранта.

Посетители также увидят показательные заезды исторических болидов 70-х годов прошлого столетия, а также выступление российских дрифтеров, мотошоу от RWT-motosport, парад суперкаров Ferrari.

Мероприятие посетит и знаменитый французский автогонщик Жан Алези. Вход в зрительские зоны будет свободным.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать