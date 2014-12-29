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29 декабря 2014, 14:26

Власти города одобрили участок под строительство Парламентского центра

Мневниковская пойма проекты Мневники стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция Парламентский центр

Фото: invest.mos.ru/

Власти города одобрили участок в Мневниковской пойме под строительство Парламентского центра, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Он разместится на улице Нижние Мневники.

Сейчас этот участок заасфальтирован и не благоустроен. Новый парламентский центр на нем планируют построить в 2018 году.

Отметим, в Парламентском центре разместятся Совет Федерации и Госдума. Его площадь составит 345 тысяч квадратных метров. Переезд обеих палат российского парламента поспособствует децентрализации и полицентричному развитию города.

Парламентский центр в Мневниках

Идея создать парламентский центр возникла давно. В 2008 году столичная мэрия выделила на эти цели участок недалеко от станции метро "Баррикадная" на Краснопресненской набережной. Однако местные жители были настроены резко против нового строительства.

О переезде политиков вновь заговорили в апреле 2012 года. Такое предложение выдвинул тогдашний президент Дмитрий Медведев, который счел необходимым передислоцировать депутатов, а заодно с ними и сенаторов, на присоединенные к мегаполису территории.

На тот момент Новая Москва еще не была официально присоединена к столице, это произошло только 1 июля 2012 года. Поручение президента немедленно начали исполнять. Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин предложил перевести законодательные органы власти России в поселок Коммунарка. Однако все фракции Госдумы проявили почти полное единодушие в этом вопросе, и от переезда в Коммунарку отказались. Сыграла свою роль и высокая цена подобного проекта.

Как изменится Мневниковская пойма

Окончательно место дислокации высших чиновников подобрали только в середине этого года. Комплекс зданий для Госдумы и Совета Федерации появится в пойме Нижних Мневников.

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Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой.

На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Там откроют две новые станции Третьего пересадочного контура - "Мневники" и "Терехово". В южной части поймы также появится серфинг-парк "Волна" и ледовая арена ЦСКА.
На реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7-8 лет.

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Сюжет: Строительство парламентского центра в Мневниках

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