Финал конкурса на проект парламентского центра во Мневниках перенесен

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Финал конкурса на проект парламентского центра в Москве перенесли на неопределенную дату, сообщает МИА "Россия сегодня".

Он должен был состояться 27 ноября, но дату проведения перенесли по неизвестным причинам.

Напомним, парламентский центр в Мневниковской пойме должны начать строить уже в 2016 году, а через три года работу над новым зданием для верхней и нижней палат парламента планируется полностью завершить.

Под комплекс для Госдумы и Совета Федерации отведен участок площадью 17,1 гектара. Согласно техническому заданию на проектирование, общая площадь зданий составит 345 тысяч квадратных метров. Сам Парламентский центр займет 328 тысяч квадратных метров. При этом высота здания может достигнуть 75 метров.

Госдума в комплексе займет 135 тысяч квадратных метров, а Совет Федерации – 74 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдут парламентская библиотека и еще более 100 тысяч квадратных метров "помещений для совместной работы обеих палат".