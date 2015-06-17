Думы трех: какие концепции Парламентского центра дошли до финала

"Вечер": Депутаты ознакомились с проектами Парламентского центра

Финалисты творческого конкурса на создание Парламентского центра в Мневниковской пойме представили макеты своих работ в здании Госдумы. Депутаты могут ознакомиться с макетами и высказать свои пожелания по проектам, которые комиссия учтет при выборе победителя. Что вложили в свои работы архитекторы и как восприняли проекты эксперты, разбирался корреспондент M24.ru.

Парламентский центр в Мневниковской должны начать строить уже в 2016 году, а через три года работу над новым зданием для верхней и нижней палат парламента планируется полностью завершить.

Под комплекс для Госдумы и Совета Федерации отведен участок площадью 17,10 гектара. Согласно техническому заданию на проектирование, общая площадь зданий составит 345 тысяч квадратных метров. Сам Парламентский центр займет 328 тысяч квадратных метров. При этом высота здания может достигать 75 метров.

Госдума в комплексе займет 135 тысяч квадратных метров, а Совет Федерации – 74 тысячи квадратных метров. Кроме того, в состав комплекса войдут парламентская библиотека и еще более 100 тысяч квадратных метров "помещений для совместной работы обеих палат".

Восток встречается с Западом: Парламентский центр по версии ОАО "Моспроект-2"

Фото: ТАСС/Артем Новодережкин

"Первое, что мы хотели выразить в своем проекте, – это его неповторимость. То есть не должно было быть в мире аналогов, которые могли бы быть сопоставлены с этим выдающимся и главным зданием в новой России. Второе – это опора на русские традиции в архитектуре, но с учетом того, что мы с вами обеспечиваем жизнь на перспективу этого здания, то есть мы должны заглянуть в XXI и, по крайней мере, в XXII век", – цитирует гендиректора "Моспроекта-2" Михаила Посохина "Интерфакс".

Посохин также отметил, что в работе проектировщики старались соединить восточные и западные архитектурные традиции.

История знаменитых проектов компании ОАО "Моспроект-2" начинается еще с 1960-х годов, когда было построено здание Совета экономической взаимопомощи на Краснопресненской набережной. В 1970-х мастерская создала проект спортивного комплекса "Олимпийский", а в 1990-х принимала участие в восстановлении храма Христа Спасителя. Солидный послужной список у архитекторов "Моспроекта-2" и в части строительства административных комплексов. Компания принимала участие в восстановлении старого здания Госдумы, Большого Кремлевского дворца и резиденции президента. Эта же мастерская является автором проекта нового здания городского департамента имущества.



Русский классицизм на московский манер. Парламентский центр от мастерской "Евгений Герасимов и партнеры"

Фото: ТАСС/Артем Новодережкин

"Мы преследовали следующие цели: первое – это соблюдение традиций Москвы. Второе – это идеи русского классицизма, совмещенные с московским стилем. Все современные проекты аналогичных центров в мире через 10 лет становятся неактуальными. Мы очень внимательно отнеслись к московской среде, постарались учесть климат и использовали все лучшее из традиций московской архитектуры", – заявил на презентации представитель мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" Иван Минниев.

Компания "Евгений Герасимов и партнеры" была основана Евгением Герасимовым в 1991 году в Санкт-Петербурге. Первоначально это была персональная творческая мастерская из двух человек. Среди важнейших текущих проектов представители мастерской выделяют административно-деловой комплекс "Невская Ратуша", выставочный комплекс "Экспофорум" в Шушарах, жилой комплекс "Европа Сити" на Петроградской стороне. Авторству компании также принадлежит созданный совместно с Сергеем Чобаном деловой комплекс "Санкт-Петербург Плаза", Еврейский Санкт-Петербургский общинный дом, жилой комплекс "Пятый элемент", а также комплексы на Крестовском и Каменном островах под названием "Дом у моря".



Петербург в Москве. Проект Парламентского центра ООО "Стройгазкомплект"

Фото: ТАСС/Артем Новодережкин

Архитектор ООО "Стройгазкомплект" Ланфранко Чирилло рассказал, что в своем проекте он опирался на идеи русского классицизма. При этом депутаты, присутствовавшие на презентации, отметили, что представленный проект напоминает строения Санкт-Петербурга, а двор одного из зданий макета перекликается с Дворцовой площадью.

Главный архитектор Калуги, экс-директор НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко: "Если сравнивать эту работу с петербургской архитектурой, то параллель можно провести со зданиями, построенными в середине XIX века, когда старались строить построже и подешевле. Это не русский классицизм, а адаптация архитектуры северной Европы, характерной для позапрошлого века".



Как выбирали место для Парламентского центра

Место для создания комплекса власти подбирают уже довольно давно. В 2008 году столичная мэрия выделила на эти цели участок недалеко от станции метро "Баррикадная" на Краснопресненской набережной. Однако местные жители были настроены резко против нового строительства.

О переезде политиков вновь заговорили в апреле 2012 года. Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин предложил перевести законодательные органы власти России в поселок Коммунарка. Однако все фракции Госдумы отказались от переезда на присоединенные территории. Сыграла свою роль и высокая цена подобного проекта.

Окончательно место дислокации высших чиновников подобрали только в середине 2014 года. Проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября.