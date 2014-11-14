"Активные граждане" выскажут мнения о реконструкции Мневниковской поймы

Фото: M24.ru

На портале городских референдумов "Активный гражданин" открылся опрос, посвященный реконструкции Мневниковской поймы.

"Горы мусора, разрушенные здания, заброшенные склады, бесхозные гаражи, несанкционированные постройки – все это встречает сейчас москвичей в Мневниковской пойме.Огромный остров на северо-западе столицы фактически исключен из жизни города – участок в 350 гектаров не приспособлен ни для жизни, ни для прогулок. Чтобы исправить ситуацию, разработан проект развития и благоустройства этой территории. Запланирован колоссальный объем работ: с острова вывезут накопившийся мусор, снесут заброшенные строения, оборудуют несколько тематических парков, детские площадки, прогулочные зоны, а на берегу реки – причалы и пляжи. Новые пешеходные мосты свяжут эту территорию с зелеными зонами районов Крылатское и Филевский Парк", - говорится в сообщении разработчиков. Отмечается, что в результате всех работ депрессивная территория поймы преобразится и станет любимым местом для отдыха горожан.

Парламентский центр в Мневниках

В связи с этим москвичей спрашивают, согласны ли они с проектом комплексного развития Мневниковской поймы. На выбор предлагается несколько вариантов ответов:

Да, поддерживаю;

Да, поддерживаю, и есть предложения;

Нет, необходимо оставить все как есть;

Затрудняюсь ответить.

Напомним, что недавно градостроительно-земельная комиссия определила окончательное место под строительство Парламентского центра. Он разместится в северной части Мневниковской поймы.

Помимо центра здесь появятся объекты социальной инфраструктуры для членов Федерального Собрания России и работников аппаратов обеих палат парламента.

Часть территории Мневниковской поймы используют под развитие спортивного кластера в Крылатском. "Будет построен ледовый дворец на 20 тысяч зрителей, самый большой в Москве. Будут построены залы для игровых видов спорта, большое количество тренажерных залов для занятий фитнесом, общей физкультурой, как для общефизических занятий спортом, так и спортом высоких достижений", - сообщал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Также инвестор планирует построить на этом участке центр водных видов спорта "Искусственная волна".

Кроме того, Филевский, Мневниковский и Крылатский парки объединят в одну зеленую зону в рамках проекта развития Мневниковской поймы. Здесь создадут несколько новых парков, в том числе ландшафтный, детско-спортивный и пейзажный.

Их объединят мостами с Филевским и Крылатским парками, образуя крупнейшую внутри МКАД зеленую зону общей площадью 650 гектаров. Здесь проложат более 200 км пешеходных и 100 км велосипедных дорожек. Проект также предусматривает создание в южной части поймы серфинг-парка "Волна" и ледовой арены ЦСКА, которые органично дополнят уже существующие там спортивные объекты, в том числе Гребной канал.

Что касается транспортной инфраструктуры, то в течение двух лет планируется завершить строительство Северо-Западной хорды, один из участков которой проходит через Мневниковскую пойму. Кроме того, здесь хотят построить станции метро.