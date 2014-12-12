Мневниковская пойма должна развиваться как зеленая зона – Кузнецов

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В рамках реорганизации набережных Москвы-реки Мневниковская пойма должна развиваться как зеленая зона, считает главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Мневниковская пойма, которая по формальному зонированию считается зеленой территорией, таковой уже не является. Единственный способ поддерживать большие территории зелеными и в хорошем состоянии – развивать девелопмент и застройку внутри них и по периметру", – приводит слова Кузнецова корреспондент M24.ru.

По словам Кузнецова, в рамках проекта развития набережных Москвы-реки все ошибки будут исправлены, а Мневниковская пойма будет развиваться как зеленая зона. Главный архитектор отметил, что зелеными считаются 14% территорий, прилегающих к Москве-реке.

Как изменится Мневниковская пойма

Напомним, что проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Согласно ему, в северной части поймы разместится Парламентский центр площадью 345 тысяч кв. м, куда переедут Совет Федерации и Госдума.

На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. Под площадью будет проходить линия метро. На территории Мневников построят порт “Парламентские Сады”. Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Отметим, что в четверг, 11 декабря, власти Москвы объявили победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки. Победитель – компания "Меганом" – планирует построить в столице сеть причалов и речных парков. Ориентиром для новой модели развития водного пространства послужит образ порта, сообщается на сайте международного градостроительного конкурса "Москва-река".

Согласно концепции, в городе обустроят более 120 километров набережных, возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.