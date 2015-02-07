Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

7 февраля, 15:05

Два ТПУ планируется построить в Мневниковской пойме

Мневниковская пойма проекты стройкомплекс Москвы тпу Парламентский центр

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В Мневниковской пойме планируется построить два транспортно-пересадочных узла, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Появятся ТПУ на базе строящихся станций метро - "Мневники" и "Терехово". Как отметил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, открытие двух станций метро с ТПУ существенно улучшит доступность этой территории. Кроме этого, парк Мневниковской поймы соединят пешеходными мостами с Филевским и Крылатским парками.

Напомним, на месте пустыря в Мневниковской пойме хотят построить парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации площадью в 350 тысяч квадратных метров.

В южной части поймы появятся два спортивных объекта: спортивный центр ЦСКА с ледовой ареной (площадью 220 тысяч квадратных метров) и серфинг-парк "Волна" (около 50 тысяч квадратных метров).

Оба комплекса займут пустырь, расположенный вдоль улицы Нижние Мневники.

"Москва в цифрах": Новая жизнь Мневниковской поймы

По мнению экспертов, перевод сотрудников законодательных органов власти в Мневники улучшит транспортную ситуацию и уменьшить число пробок в центре города.

Ссылки по теме

Для пешеходов построят два моста, один из которых свяжет пойму с Островной улицей и районом Крылатское, а второй - с улицей Мясищева и районом Филевский парк.

Площадь Мневниковской поймы составляет более 350 гектаров, застроить планируется 150 гектаров из них. Кроме парламентского центра, планируется также возвести общественно-жилые здания и культурные центры.

Сейчас большая часть Мневниковской поймы не благоустроена, находится в запущенном состоянии: несанкционированные свалки площадью около 38 га, разрушенные здания, заброшенные склады, бесхозные гаражи, несанкционированные постройки. "На территории поймы образуются подтопления, оползни и заиливание", - подчеркнули в Москомархитектуре.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщал, что на реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться семь-восемь лет.

Сайты по теме

Сюжет: Строительство парламентского центра в Мневниках

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать