Два ТПУ планируется построить в Мневниковской пойме

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В Мневниковской пойме планируется построить два транспортно-пересадочных узла, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Появятся ТПУ на базе строящихся станций метро - "Мневники" и "Терехово". Как отметил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин, открытие двух станций метро с ТПУ существенно улучшит доступность этой территории. Кроме этого, парк Мневниковской поймы соединят пешеходными мостами с Филевским и Крылатским парками.

Напомним, на месте пустыря в Мневниковской пойме хотят построить парламентский центр для Госдумы и Совета Федерации площадью в 350 тысяч квадратных метров.

В южной части поймы появятся два спортивных объекта: спортивный центр ЦСКА с ледовой ареной (площадью 220 тысяч квадратных метров) и серфинг-парк "Волна" (около 50 тысяч квадратных метров).

Оба комплекса займут пустырь, расположенный вдоль улицы Нижние Мневники.

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По мнению экспертов, перевод сотрудников законодательных органов власти в Мневники улучшит транспортную ситуацию и уменьшить число пробок в центре города.

Для пешеходов построят два моста, один из которых свяжет пойму с Островной улицей и районом Крылатское, а второй - с улицей Мясищева и районом Филевский парк.

Площадь Мневниковской поймы составляет более 350 гектаров, застроить планируется 150 гектаров из них. Кроме парламентского центра, планируется также возвести общественно-жилые здания и культурные центры.

Сейчас большая часть Мневниковской поймы не благоустроена, находится в запущенном состоянии: несанкционированные свалки площадью около 38 га, разрушенные здания, заброшенные склады, бесхозные гаражи, несанкционированные постройки. "На территории поймы образуются подтопления, оползни и заиливание", - подчеркнули в Москомархитектуре.

Напомним, проект комплексного развития Мневниковской поймы был одобрен 30 октября. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщал, что на реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться семь-восемь лет.