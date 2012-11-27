Россияне будут проходить медосмотр раз в три года

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Министерство здравоохранения планирует вести диспансеризацию взрослого населения в 2013 году. Основная цель диспансеризации – раннее выявление хронических заболеваний или риска их развития.

Медицинские осмотры будут проводиться в поликлиниках один раз в три года врачами нескольких специальностей. Также медики будут консультировать и наблюдать за состоянием здоровья тех людей, у которых были обнаружены серьезные хронические заболеваний или же риск их развития.

По данным Минздрава, основными причинами хронических заболеваний, ведущими к инвалидности и ранней смерти населения России, являются повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и сахара в крови, избыточная масса тела и ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активности, а также вредные привычки.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Сергей Бойцов отметил, что программы обследований будут зависеть от возраста и пола человека.

"Первая диспансеризация проводится в 21 год, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Для ветеранов Великой Отечественной войны и студентов, обучающихся по очной форме, медицинские осмотры планируется проводить ежегодно", – сказал Бойцов.