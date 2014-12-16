Новый сервис Минздрава поможет найти дешевые аналоги лекарств

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Минздрав России разработает систему поиска лекарств по торговому наименованию препарата. Благодаря сервису станет проще найти необходимые лекарства и их аналоги, сообщает официальный сайт ведомства. Система начнет работать в первой половине 2015 года.

"Практическая польза этого сервиса, например, в том, что пациент по торговому наименованию препарата сможет найти его более дешевые аналоги", – отметила директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко.

В сервисе можно будет получить инструкцию по применению препарата, а также данные о составе лекарства, сроке годности и условиях хранения. Врачи и фармацевты получат расширенный доступ с указанием средств, которые отпускаются по рецепту.

Разработчики рассматривают возможность связать сервис с базами данных аптек и медицинских учреждений, что сделает поиск лекарств и их аналогов еще проще.

"Новая информационная система разрабатывается, чтобы упростить работу врача в связи с установленными ограничениями по выписке лекарственных средств по их торговому наименованию", – добавила Елена Бойко. Напомним, ограничения направлены на то, чтобы исключить договоренность врачей с фармкомпаниями.

Добавим, этим летом на портале Росздравнадзора запустили сервис поиска информации по качеству лекарств.