Оснащенный С-400 полк провел учебные пуски ракет в Подмосковье

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Зенитный ракетный полк, на вооружении которого находятся системы С-400 "Триумф", был поднят по тревоге для прохождения плановых тренировок в Подмосковье. Военнослужащие совершили условные пуски ракет, передает РИА Новости.

Как уточнили в Минобороны России, экипажи систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", прибыв на место выполнения учебной боевой задачи, совершили условные пуски.

Затем колонны военной техники перебазировались в новый район. Кроме того, во время марш-броска им удалось успешно отразить условную атаку диверсионной группы.