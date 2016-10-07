Накопительную часть пенсии заморозят на три года

Мораторий на взносы в накопительную часть пенсии продлят до 2019 года, сообщает ТАСС.

Согласно проекту Минфина, в 2017 году из федерального бюджета на формирование пенсий выделят 977,1 миллиарда рублей. Таким образом, доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут более чем на 663 миллиарда рублей и превысят 8 триллионов рублей.

Мораторий на накопительную часть пенсий россиян ввели в 2014 году. Страховые взносы работодателей полностью идут на выплаты тем, кто получает пенсии уже сейчас. Благодаря этой мере удалось сэкономить деньги в федеральном бюджете.

Летом 2016 года власти обсуждали разморозку пенсий на 2017 год, однако позже было принято решение, что к старой системе накоплений возвращаться уже не будут.

Также в этом году из-за нехватки ресурсов не будут проводить индексацию страховых пенсий. Вместо планового повышения пособий выдадут разовые выплаты в размере пяти тысяч рублей. На эти цели выделено 221,7 миллиарда рублей.

