Минфин предложил ввести налог на неоформленную недвижимость

Фото: ТАСС

Министерство финансов России предложило облагать налогом постройки, которые владельцы земельных участков не оформляют в собственность. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На данный момент в Государственном кадастре недвижимости не указаны правообладатели 38 процентов зданий. Зарегистрированных построек нет на 4,4 миллионе участков, которые были выделены физическим лицам для индивидуального жилищного строительства.

В настоящее время без регистрации права собственности строение не считается имуществом и начислять налог нельзя. При этом до окончания строительства здание не считается имуществом, а ограничивать сроки стройки невозможно.

В Минфине отметили что под жилищное строительство выделяется около 10 процентов "экономически активной территории" России, то есть около 16,5 миллиона гектаров. Однако, по словам источника издания, сбор налога будет затруднен тем, что у Росреестра нет возможности увязать данные о неоформленных домах с данными о собственниках земли, на которой они построены.