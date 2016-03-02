Сегодня в СМИ: детские площадки на платных трассах и льготная ипотека

Фото: m24.ru

"Вымпелком" уценил интернет

"Вымпелком" начинает предоставлять подписчикам мобильных пакетных тарифов семейства "Все" широкополосный доступ (ШПД) за 1 рубль в месяц. Об этом объявил гендиректор компании Михаил Слободин, пишут "Ведомости".

В региональных городах, где работают ШПД-сети "Вымпелкома" (их более 100, включая почти все миллионники), сотовая связь в пакете с фиксированным интернетом будет стоить от 301 рубля, в Москве – от 501 рубля в месяц.

Граждане затянули пояса региональным бюджетам

Самой большой и никак не решаемой проблемой российских регионов остается разбалансированность их бюджетов и огромный долг. Такой вывод содержится в февральском оперативном экономическом мониторинге РАНХиГС, ВАВТ и ИЭП им. Егора Гайдара, сообщает "Коммерсатъ".

При этом если проблема растущей закредитованности регионам привычна, то резкое сжатие потребления, вызванное снижением доходов населения, – это новый тренд, сформировавшийся в 2015 году, указывают эксперты.

Суммарный дефицит бюджетов регионов РФ в 2015 году заметно снизился – до 171 миллиардов рублей против 448 млрд рублей в 2014 и 642 миллиардов рублей в 2013 году.

На платных трассах появятся детские площадки, а в городах – водные такси

В этом году на трассе М-4 "Дон" к летнему сезону на площадках отдыха малый бизнес создаст "оазисы" по всему спектру услуг: от горячих завтраков до организации ночлега.

Для платных трасс на организацию придорожного бизнеса предприниматели готовы только в этом году потратить около 15 миллиардов рублей. Такую цифру озвучили на конференции, посвященной взаимодействию госкомпаний и бизнеса.

В дальнейшем на М-11 и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) сразу при проектировании будут выделять площадки под зоны отдыха, пояснили "Российской газете" в Автодоре.

Bulgari откроет люксовый отель в России

Итальянский ювелирно-часовой дом Bulgari планирует открыть одноименный люксовый отель в России, сообщил РБК главный исполнительный директор Bulgari Жан-Кристоф Бабен через представителя компании. Подробности проекта в Bulgari не уточняют.

Бабен отметил, что решение развивать сеть пятизвездных отелей в начале 2000 оказалось правильным. Сейчас работает три гостиницы Bulgari – в Милане, Лондоне и на острове Бали. В планах компании до 2017 года – открыть отели в Шанхае, Пекине и Дубае.

Льготная ипотека подорожала

Обновленные условия госпрограммы льготной ипотеки привели к тому, что крупнейшие банки, работающие по ней, массово стали повышать ставки для клиентов. Из-за уменьшения размера субсидии крупнейшие игроки подняли ставки до предельно допустимого госпрограммой уровня – 12 процентов. Но снижения спроса на ипотеку из-за роста ставок банкиры не ждут, пишет "Коммерсантъ".

Банки-лидеры на ипотечном рынке стали поднимать ставки для своих клиентов по ссудам, выдаваемым в рамках госпрограммы субсидирования ипотечной ставки. В частности, с 1 марта ставка по госипотеке в Сбербанке увеличивается до 12 процентов годовых (ранее – 11,4 процента), до аналогичного уровня выросла ставка в ВТБ 24 и Банке Москвы (ранее – также 11,4 процента).

В Минфине хотят отменить сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя

В России могут запретить сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя из-за повышенных рисков отмывания с их помощью "грязных денег", рассказал "Российской газете" заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В Сбербанке, занимающем почти 100 процентов рынка сберегательных сертификатов, с предложением минфина не согласны. Что касается сберкнижек, то они в любом случае отжили свой долгий век, считают эксперты.

Информация о законопроекте Минфина, направленного на регулирование операций кредитных организаций со сберегательными и депозитными сертификатами, была также опубликована на сайте правительства. Накануне он был внесен в Госдуму.

В интернете заработал сервис, который поможет дешево ездить по стране

В России начал работать онлайн-сервис, который поможет находить попутчиков в дорогу, тревел-гидов и даже место для проживания. Первый российский онлайн-сервис поможет объединить водителей и пассажиров для выгодных совместных поездок по стране.

Так называемый райдшеринг – это не онлайн-такси, а совсем особая история, отметил в беседе с "Российской газетой" директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики" Михаил Блинкин.

"Например, я еду один в Питер или на юг и беру попутчика, который разделит со мной расходы на поездку, оплату бензина, – рассказывает эксперт. – Но есть вопрос безопасности. И в большей степени райдшеринг популярен у молодежи, которая открыта для новых знакомств. Как раньше студенты на вокзалах вешали объявления про свободное место в платке и приглашали в поход".