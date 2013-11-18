Конструктор Михаил Калашников находится в реанимации

Всемирно известный конструктор-оружейник Михаил Калашников попал в реанимацию. Изобретатель всемирно известного автомата госпитализирован в республиканский кардиоцентр Удмуртии, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам главы Минздрава Удмуртии Владимира Музлова, Михаил Тимофеевич получает все необходимое лечение.

Сын конструктора Виктор Калашников сообщил, что его 94-летнего отца положили в больницу на профилактику, так как его здоровье ухудшилось после дня рождения, которое Михаил Тимофеевич отмечал 10 ноября.

В июне этого года Калашников уже был госпитализирован - тогда его доставили в Центральный военный клинический госпиталь в Москве, где, в частности, установили электрокардиостимулятор. Калашников вернулся домой в Ижевск только в сентябре.

Выдающийся оружейник удостоен звания Героя Российской Федерации и дважды - Героя Социалистического Труда.